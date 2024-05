Mercato OM : Di Meco ferait un gros ménage et donne les noms des 6 titulaires à conserver !

L’Olympique de Marseille foncerait sur Conceiçao pour la suite du projet de Pablo Longoria ! Pour l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco, l’OM doit faire le ménage dans cet effectif, il ne garderait que la moitié des titulaires, il donne les noms !

Dans la Provence, Eric Di Meco a fait un bilan sur l’effectif olympien, il donne son avis sur les postes à renforcer, les joueurs à garder à l’OM : « Pour moi, Mbemba, Balerdi doivent rester. J’aimerais bien qu’il en soit de même pour Clauss, mais sa position n’est pas évidente à un an de la fin de son contrat et alors qu’il va participer à l’Euro. Il risque d’être pas mal sollicité. J’ai hâte que Rongier revienne. Tu dois t’appuyer sur ces joueurs de club, de devoir, comme lui et Veretout. Et puis, Aubameyang devant. Avec la saison qu’il a faite, c’est dur d’imaginer l’avenir sans lui. Après, le reste… Tu as tout un secteur offensif à reconstruire. Je pense que sur une équipe type, tu dois en renouveler au moins la moitié. Plus des joueurs d’appoint, susceptibles de les remplacer. Et cela, sans prendre en compte le poste de gardien, qui est un autre problème. Je n’ai toujours pas compris le remplacement de Mandanda par Pau Lopez. Déjà, à l’époque, j’étais contre et je me suis disputé avec tout le monde. Aujourd’hui, on le paie… »

Dans une interview accordée au quotidien régional La Provence, Eric Di Meco a donné le nom de trois entraîneurs qui pourrait relever le défi marseillais. “Pour moi, Christophe Galtier serait le coach idéal… Mais est-ce que l’OM va le solliciter, est ce que Christophe sera séduit par ce nouveau projet ? En ce moment, on parle beaucoup de Paulo Fonseca… pourquoi pas. Mais il faut se méfier de cette histoire d’entraîneur. Brest se qualifie en Ligue des champions, grâce à Éric Roy qui est resté sur le carreau pendant une décennie. Tu as des entraîneurs avec, soi-disant, des garanties, qui sont passés au travers. De toute façon, il n’y a pas 50 000 solutions, étant donné que tu ne joues pas la coupe d’Europe. Est-ce qu’on ne va pas être obligé de fabriquer l’entraîneur ? Habib Beye, Éric Roy… Il va peut-être falloir faire un pari sur le coach. Mais j’ai l’impression que cette direction veut un nom. »A lire : Mercato OM : L’énorme fierté de ce minot !