L’influenceur Matthieu Lacroix est revenu hier sur la période compliquée que traverse Bemba Dieng à l’OM. Il ne comprend pas la gestion d’Igor Tudor et milite pour plus de temps de jeu pour l’international sénégalais.

Invité à réagir sur la mise à l’écart de Bemba Dieng, l’influenceur marseillais Matthieu Lacroix estime que l’attaquant de 22 ans devrait avoir plus de temps de jeu. Il explique que le néo-international sénégalais pourrait exploser au plus haut niveau avec plus de confiance et un meilleur accompagnement de la part de son entraineur.

» C’est un jeune joueur très prometteur. Je le comparerai un peu à Vinicius. Il faut mettre de la nuance bien sûr, Vinicius est un des meilleurs joueurs du monde mais quand il est arrivé au Real, il était maladroit, il était rapide certes mais dans la finition, ce n’était pas terrible. Il a travaillé et maintenant il est bien meilleur. Aujourd’hui Dieng doit être cinquième ou sixième dans la hiérarchie des attaquants. On a compris que Tudor ne comptait pas sur lui. Si j’avais le choix, j’associerai Bemba Dieng à Arkadiusz Milik. Pour moi, il est meilleur que Bakambu. Il apporte plus que lui dans la profondeur et il est plus tueur dans la surface de réparation. C’est un jeune, il est rapide, il apporte de l’explosivité. Si tu le fais rentrer en cours de match comme lors de la saison dernière, il va tout donner. Il ratera probablement des occasions, il faut qu’il progresse dans la finition mais il sera à coup sur décisif. Dès qu’il a joué en match de préparation, il a mis trois buts. Tu ne peux pas écarter un joueur comme ça. Il est quand même international sénégalais. Il a montré de belles choses à la Coupe d’Afrique. Un joueur comme lui, si tu lui fais confiance, il peut exploser au plus haut niveau. » Matthieu Lacroix – Source : Football Club de Marseille (04/08/2022)

