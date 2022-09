Mercato OM : Dieng n’ira pas à Fulham…

Bamba Dieng, qui est poussé vers la sortie par ses dirigeants, a été courtisé par Fulham. Les anglais ont abandonné la piste pour se tourner vers Raul De Tomas, attaquant Espagnol formé au Real Madrid.

À quelques heures de la fin du mercato, Bamba Dieng ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Malgré plusieurs rumeurs l’envoyant à l’étranger, le buteur de 22 ans devrait poursuivre sa carrière en Ligue 1. Lorient, l’OGC Nice et Strasbourg seraient les trois clubs les mieux placés pour recruter l’international Sénégalais. Bamba Dieng ne partira sans doute pas à l’étranger cet été malgré des contacts récurrents avec plusieurs équipes européennes, notamment avec Fulham.

Mercato OM : Après Lorient et Nice, un autre club de L1 veut Bamba Dieng ! – https://t.co/KpaqsYRw31 pic.twitter.com/sCumYmxS4T — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2022

Raul de Tomas plutôt que Bamba Dieng pour Fulham

Revenu en Premier League cette saison, les Cottagers avaient manifesté leur intérêt pour l’attaquant marseillais au début du mois d’août. Des premiers échanges avaient même eu lieu entre les deux parties. Les dirigeants Anglais ont préféré abandonner la piste menant à l’international Sénégalais. Fulham s’apprête en effet à accueillir Raul de Tomas, un attaquant Espagnol de 27 ans et formé au Real Madrid, en provenance de l’Espagnol Barcelone. Si le club de Premier League disposait forcément de plus de moyens pour satisfaire les demandes marseillaise pour Bamba Dieng, Pablo Longoria devra se contenter des offres de Ligue 1 pour son buteur de 22 ans.

📲 El Fulham ha contactado con Raúl de Tomás. 📚 El delantero del RCD Espanyol está estudiando la propuesta y a la espera de otra. 🚪 Su intención es abandonar el club catalán en este mercado de fichajes. ℹ️ @pedro_morata 👉 @sergionavaaaa pic.twitter.com/cuS0wyNiV4 — 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗘𝗡𝗢 𝗥𝗙𝗘𝗙 (@TerrenoRFEF) August 31, 2022

Si Dieng est encore là dans 15 jours, il jouera – Kemmler

Dans Débat Foot Marseille, le rappeur marseillais Kemmler est revenu sur la situation compliquée que traverse Bamba Dieng à l’OM. Il estime que l’international Sénégalais jouera s’il reste jusqu’a la fin du mercato.

« Il reste 15 jours avant la fin du mercato. Si au terme de ces 15 jours, Bamba Dieng est encore à l’OM, il sera titulaire. C’est une situation qui est très politisée. On sait qu’il y a des problèmes entre l’OM et Diambars mais ça n’explique pas tout. À Marseille, on veut comprendre chaque situation et là dans ce cas précis, on aimerait comprendre ce qui se passe entre Dieng et la direction. Je pense qu’une situation comme ça dans un autre club, cela fait forcément beaucoup moins de bruit. On se doit de comprendre pourquoi un joueur aussi fort n’est pas sur le terrain. Le problème avec Dieng aujourd’hui est plus extra sportif qu’autre. chose. Je comprend que Pablo Longoria ne veuille pas mêler les supporters à tout ça. Quoi qu’il arrive le mercato ferme dans deux semaines. S’ il est encore au club, il doit jouer. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (16/08/2022)