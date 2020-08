Mercato OM : Djellit, pas du tout d’accord avec AVB sur cette décision ! « Il est nul sur ce coup là… »

Ce vendredi, André Villas-Boas était en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes… A propos de Mitroglou, le coach portugais a été clair : il ne l’intégrera pas dans son groupe. Une décision que Nabil Djellit a du mal à comprendre.

André Villas-Boas, avec sa franchise légendaire a enterré tous les espoirs de Kostas Mitroglou pour la saison prochaine : il ne jouera pas.

» Non, on en a parlé ensemble, il aura parfois la possibilité de s’entrainer avec nous. Mais il sait que je compte pas sur lui. On cherche une porte de sortie. On ne peut pas mettre à la porte un joueur sous contrat. Mais je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui, il n’a même pas 1 % de chance de revenir dans l’effectif (…) Je lui ai dit, c’était franc et direct. Je lui souhaite le meilleur. »

André Villas-Boas. Source : Conférence de presse – (28/08/2020)

Mitroglou est une cible facile… — DJELLIT

Une déclaration qui n’a pas du tout plu à Nabil Djellit, journaliste pour France Football et chroniqueur sur la chaîne L’Equipe…

A LIRE AUSSI : OM : L’énorme boulette de la chaîne L’Equipe concernant Bernard Tapie !

« Franchement Villas-Boas est nul sur ce coup là. Il dévalorise un actif du club en ne rendant pas service à l’OM pour revendre le joueur… Et au-delà de ça, Mitroglou est une cible facile… »

Nabil Djellit – Source : Twitter (28/08/2020)