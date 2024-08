Mercato OM : dossier Neal Maupay… finalement un prix bien plus élevé ?

Avec la grosse blessure de Faris Moumbagna, l’OM a opté pour l’arrivée de Neal Maupay. Alors qu’un prêt avec OA de 4M€ était évoqué, le montant total serait plus élevé !

Les dernières infos de Fabrizio Romano concernant le deal entre Everton et l’OM pour Neal Maupay ne sont plus sur un deal autour des 4M€ mais plus de 6M€ + 3M€ et 20% sur une revente…

Selon le journaliste sportif italien, le contrat entre l’Olympique de Marseille et Everton concernant le prêt de Neal Maupay a subi quelques changements. L’obligation d’achat sera supérieure aux 4 millions initialement prévus. Les frais de prêt équivaudront à 500 000 euros et seront accompagnés de 5,5M€ de frais fixes en guise d’obligation d’achat. Il faudra aussi compter 3M€ de « add-ons », ainsi qu’une clause de revente de 20% pour Everton. Maupay arrivera bientôt à Marseille pour son text médical.

🚨🔵 Updated, final details of Maupay deal between OM and Everton.

◉ Loan with obligation higher than initial €4m.

◉ €500k loan fee plus €5.5m fixed fee as obligation to buy.

◉ Extra add-ons worth €3m.

◉ 20% sell-on clause for #EFC.

Maupay, on his way for medical tests. pic.twitter.com/Jn62o6bXra

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024