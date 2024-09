Mercato OM: éphémère piste de Longoria, il file en Turquie !

Suite aux départs de Vitinha et Aubameyang, l’Olympique de Marseille a ouvert plusieurs pistes avant d’opter pour Wahi et ensuite Maupay. L’un des noms évoqués a été celui de Simon Banza, international congolais. ce dernier a rejoint la Turquie !

En effet, l’attaquant de Braga, auteur de 21 buts et 4 passes décisives en 28 matches, Simon Banza s’est engagé sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec Trabzonspor. Le club aprécisé via un communiqué : « un accord a été trouvé avec Braga et le joueur lui-même concernant le transfert temporaire du footballeur professionnel Simon Banza dans notre club».

Banza rejoint Trabzonspor

Le club avait coché le nom de Simon Banza, ancien joueur du RC Lens qui est actuellement à Braga.

Avec le club portugais, l’attaquant de 27 ans a marqué 23 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues. D’après A Bola, l’OM fait bien partie des clubs intéressés par son profil. Le club portugais aimerait récupérer au moins 20 millions d’euros mais est à l’écoute pour négocier le prix.

Annoncé comme potentielle recrue à l’#OM #Marseille (L1), l’attaquant international RD congolais né en France, Simon #Banza (27 ans, 1m89), 23 buts et 5 passes décisives en 2023-24, n’a pas été retenu par #Braga #SCBraga (POR) pour le 2éme tour qualificatif de l’Europa League pic.twitter.com/j2Tx1GwZi0 — Golazo Lorenzo (@LorenzoGolazo) August 1, 2024

Une bonne nouvelle pour l’OM, l’attaquant congolais ne fait pas partie du groupe des 23 joueurs qui ont rejoint la Bulgarie afin de disputer une rencontre européenne. Une absence qui pourrait signaler un éventuel départ. L’attaquant de 27 ans a terminé à la 2e place du classement des meilleurs buteurs du championnat portugais la saison dernière. Le président de Braga s’était exprimé sur le dossier Simon Banza “Nous savons qu’il y a certains joueurs sollicités, et Simon Banza peut en faire partie. Nous avons préparé ça avec l’arrivée d’autres attaquants. Banza, c’est un joueur qui s’approche des 28 ans, qui a fait une grande saison, et nous savons que plusieurs clubs le suivent de près. Pour le moment, nous n’avons pas reçu d’offre qui pourrait nous satisfaire, mais on verra bien ce qu’il se passera d’ici le 31 août. Tout peut arriver” a déclaré Antonio Salvador.

