Mercato OM : Éric Di Meco craint un départ !

L’ancien joueur de l’OM, Éric Di Meco s’est confié sur le sujet de la prolongation d’Alexis Sánchez, dans l’émission le Super Moscato Show. Le consultant RMC a avoué qu’il serait très déçu, si le Chilien venait à partir de Marseille.

Le contrat d’Alexis Sánchez à l’OM expire dans moins de trois jours désormais et pour l’instant personne ne sait si le Chilien restera à Marseille ou non. Pour L’Équipe, la prolongation d’Alexis Sánchez est la priorité absolue de l’OM en ce début de mercato. Le Chilien ne serait pas non plus contre le fait de rester à l’OM, mais le dossier n’avance plus vraiment depuis quelques semaines.

Une situation qui inquiète le consultant d’RMC Sport, Éric Di Meco qui apprécie beaucoup l’attaquant de 34 ans : « Il a rallié tous les suffrages parce qu’il a enchaîné les matchs, parce que c’est un pitbull sur le terrain et c’est un super joueur. Quand tu as de l’ambition et notamment le fait de retrouver la Ligue des Champions via des barrages et des tours préliminaires, il te faut des joueurs comme cela. En plus, je le répète, il est adoré des supporters. Donc ce serait une grande déception s’il devait partir de l’OM. »

🗣 « Ce serait une très grande déception s’il devait quitter l’OM. Malheureusement, en le relançant tu as montré à l’Europe et même au-delà le joueur qu’est Alexis » ⚪🔵 Eric Di Meco s’inquiète d’un départ de Sanchez qui forcerait l’OM à « refaire un pari » pic.twitter.com/XdVccQbX0z — Super Moscato Show (@Moscato_Show) June 27, 2023

Kondogbia et Sánchez comme porte-étendards de Marcelino ?

Les dossiers Kondogbia et Sánchez sont fondamentaux pour le projet que veulent mettre en place Pablo Longoria et Marcelino. Ce sont deux joueurs d’expérience ayant connu le très haut niveau, qui pourraient être les pièces maitresses du 4-4-2 du technicien Espagnol.

Pablo Longoria espèrerait régler le cas Kondogbia, avant la fin de la semaine et serait toujours dans l’attente d’une réponse de la part de Sánchez et de son agent.