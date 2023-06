Mercato OM : La première recrue attendue à la fin de la semaine?

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas annoncé de recrue malgré l’ouverture du mercato. Geoffrey Kondogbia devrait être le premier renfort de Marcelino d’après L’Equipe !

Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano donne des nouvelles de ce dossier: « L’Olympique de Marseille est en phase finale pour l’accord avec Geoffrey Kondogbia alors que les détails sont en cours de finalisation. Kondogbia ne veut que l’OM. Un accord autour d’un contrat de 3 ans plus une année en option a été trouvé. L’OM et l’Atlético Madrid sont en contact pour valider le transfert autour des 7 millions d’euros. »

Understand Olympique Marseille are at final stages for Geoffrey Kondogbia deal as details are being finalised 🚨🔵 #OM

Kondogbia only wants OM — three year deal agreed with option for further year included too.

OM and Atlético Madrid are in contact to close in on €7m fee. pic.twitter.com/XBj00ZmstI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023