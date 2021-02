Mercato OM : « Et si c’était Khaoui qu’il fallait prolonger? »

L’OM s’est imposé 3-2 face à Nice mercredi soir en match en retard de la 11e journée. Voici la note et l’appréciation de Saîf-Eddine Khaoui…

Nasser Larguet avait décidé de trancher en titularisant un trio inédit en attaque : Henrique, Dieng et Khaoui. Des choix payants car les trois joueurs ont été disponibles, mobiles et efficaces. Luis Henrique a apporté de la vitesse, Dieng de la profondeur au jeu. Derrière ces trois-là, Dimitri Payet a été à la baguette. L’OM a logiquement ouvert le score par Alvaro, doublé la mise par Khaoui. Nice est revenu dans le match en seconde période et a même été tout proche d’égalisé mais cet OM fraicheur avait aussi la chance de son côté. Double buteur et titulaire dans le couloir droit à la place de Thauvin, Saîf-Eddine Khaoui a été remarquable. Une prestation remarqué pour un joueur qui lui aussi sera libre en juin…

La note de Saîf-Eddine Khaoui: 8/10

Il aime le club, il a un salaire bas et montre qu’il peut avoir un rôle à jouer dans cet effectif. Longoria doit-il proposer une prolongation à #Khaoui ? #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 18, 2021

Son appréciation