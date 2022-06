Mercato OM : Eté décisif pour Pol Lirola !

C’était probablement l’une des attractions du mercato estival de la saison dernière, après avoir effectué six mois de haut vol sous le maillot olympien, Pol Lirola a dû batailler pour pouvoir s’engager définitivement à l’OM l’été dernier. Acheté 12 millions d’euros à la Fiorentina, Pablo Longoria s’est démené pour obtenir sa signature. Mais, en s’engageant jusqu’en 2026, Lirola a été méconnaissable cette saison en semblant perdu dans le système de Sampaoli.

Pablo Longoria a œuvré une bonne partie de l’été à recruter définitivement Pol Lirola jusqu’en 2026. Le président marseillais a réussi à trouver un accord avec la Fiorentina, qui s’est montré gourmand dans ce dossier, l’OM a dû débourser environ 12 millions d’euros pour recruter le latéral, auteur de six mois de très haut niveau alors qu’il était en prêt depuis janvier 2021. Très bon à ses débuts à l’OM, la saison de Lirola a été un échec au vu de ses performances. Le latéral n’a pas réussi à assimiler le système de Jorge Sampaoli. Bien qu’il a été baladé de poste en poste, il n’a pas été bon.

Dans le système de Sampaoli, il n’y a de vrais latéraux de métier, les joueurs excentrés en défense, doivent aller dans l’axe en phase offensive, ce qui n’est pas du tout le profil de Lirola, qui est un pur latéral qui aime déborder sur son côté et centrer. Mais alors pourquoi avoir recruté ce joueur sachant qu’il ne jouerait pas à son poste ? Cela étant dit, Pol Lirola ne souhaite pas revivre la même saison, il n’est tout de même pas certain d’avoir une place dans l’équipe de Sampaoli, encore plus s’il reste dans ce système de jeu. Les dirigeants olympiens seraient attentifs aux demandes de leur entraîneur qui pourrait lui trouver une porte de sortie, notamment en Italie, si Sampaoli ne compte pas sur lui cette saison.

Interrogé sur ses performances en conférence de presse, Pol Lirola a admis qu’il était moins bon que la saison dernière mais que ce n’est pas la faute du système de jeu de Sampaoli.

« On a changé de système par rapport à la saison dernière, le coach me voit comme un joueur polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes. Je suis à sa disposition, je dois juste donner mon meilleur pour aider l’équipe. Je suis à l’aise en ailier, où j’ai plus joué dernièrement en l’absence d’Under, mais je suis aussi à l’aise en latéral. » (…) C’est vrai que je suis moins efficace mais ce n’est pas le système ou le jeu qui est en cause. J’ai souvent des opportunités, mais je suis moins décisif, moins bon sur la dernière passe. C’est plus des erreurs de ma part qu’une question de système, je vais retourner la situation et corriger ça pour faire de nouveau des passes décisives ». Pol Lirola – Source – Conférence de presse

