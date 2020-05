Mercato OM : Eyraud était prêt à libérer le second plus gros transfert de l’histoire du club ?

L’OM doit vendre et ce n’est pas nouveau. Les erreurs de l’ère Garcia vont donc se payer sur plusieurs années. Le président Eyraud aurait même été prêt à laisser partir gratuitement Kevin Strootman, un an après avoir payer 25M€ pour le recruter…

La masse salariale de l’OM est bien trop élevée. Un problème déjà constaté l’été dernier et que le président Eyraud avait tenté de prendre en main. Il avait clairement fait savoir à Strootman que son salaire Ligue des Champions ne correspondait pas au club. Un discours que l’intéressé avait eu du mal à avaler.

Eyraud voulait se débarrasser de Strootman, recruter par Garcia un an plus tôt

En conférence de presse, en septembre dernier, Kevin Strootman avait confirmé les mots tenus par son président : « Est-ce qu’il (le président Jacques-Henri Eyraud) m’a demandé de partir en raison de mon salaire trop élevé ? C’est vrai qu’il l’a dit comme ça. Ce n’est pas une bonne sensation quand quelqu’un te dit que c’est mieux si tu pars. Mais je sais comment ça fonctionne dans le monde du foot. Parfois, un joueur veut partir et il reste et d’autres fois, un président veut qu’un joueur parte et il reste, c’est comme ça. » Du coup l’OM avait laissé filer Gustavo au grand damne de Villas-Boas…

Eyraud était prêt laisser partir libre Strootman ?

La situation financière est aujourd’hui encore plus compliquée et cela n’est pas uniquement lié à la crise du Coronavirus. Le salaire de 500 000 € par mois de l’international néerlandais qui est plus souvent un remplaçant à l’OM court jusqu’en 2023. L’Equipe raconte ce mercredi que « Jacques-Henri Eyraud avait même pensé à le libérer pour économiser son salaire, ce qui avait sérieusement fait tiquer Frank McCourt, incrédule devant l’hypothèse de laisser partir gratuitement un joueur recruté 25 M€ un an plus tôt. » Strootman est le second plus gros transfert du club (25M€) derrière Payet (29M€) et devant Lucho et Caleta Car…