Mercato OM : Fabrizio confirme la tendance pour Rowe, où en est la piste Sildillia ? et L’énorme chèque signé par McCourt ! Les 3 infos OM de ce mardi 20 août 2024

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce mardi 20 août 2024, nous évoquons la tendance concernant la piste Rowe, l’avancé du dossier Sildillia, et le gros chèque signé par McCourt.

Les Marseillais foncent sur Jonathan Rowe de Norwich. L’ailier anglais est très motivé à l’idée de rejoindre l’OM. Les négociations continuent entre les deux clubs. La direction olympienne aurait fait une offre de 15M€ d’après The Telegraph. Fabrizio Romano confirme et donne des détails.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent new bid to Norwich for Jonathan Rowe as top target since July.

Negotiations are advancing as Rowe told clearly to Norwich that he wants to play for OM.

Total proposal now worth over £13m, as @JPercyTelegraph reports. pic.twitter.com/qk2XZATBGY

