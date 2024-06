Mercato OM : Fabrizio Romano confirme Giovanni Rossi !

Alors que la signature officielle de Roberto De Zerbi est attendu dans les prochaines heures (jours), le techncien italien va être accompagné par le directeur technique Giovanni Rossi qu’il connait de Sassuolo.

C’est confirmé, Pablo Longoria a trouvé un nouveau directeur technique. Le journaliste Fabrizio Romano confirme l’arrivée pour 3 ans de Giovanni Rossi à l’OM. « Giovanni Rossi sera le nouveau directeur technique de l’OM pour épauler Roberto de Zerbi, comme ils travaillaient ensemble à Sassuolo. Contrat de trois ans en place, comme de Zerbi. Prochaine étape : des contrats à signer pour de Zerbi jusqu’en juin 2027. »

🔵⚪️🇮🇹 Giovanni Rossi will be new OM technical director to support Roberto de Zerbi, as they used to work together at Sassuolo.

Three year contract in place, same as de Zerbi.

Next step: contracts to be signed for de Zerbi until June 2027. pic.twitter.com/n3wj03AlQe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024