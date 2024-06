Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Brassier !

Le dossier Brassier avance bien, selon Fabrizio Romano un accord existe avec le joueur et est tout proche de tomber avec Brest…

Fabrizio Romano vient de préciser via son compte X. « L’Olympique de Marseille est sur le point de conclure un accord pour recruter Lilian Brassier comme nouveau défenseur central. Après accord sur les conditions personnelles, l’OM est également sur le point de parvenir à un accord complet avec Brest autour de € 9 millions d’honoraires avec bonus. Longoria et Benatia, sont sur le dossier. »

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2024