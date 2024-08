Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Rowe !

Le dossier Jonathan Rowe était au point mort, il est relancé selon la Provence, les journalistes Romano et Davitt confirment une nouvelle offre de l’OM, mas aussi aucun accord avec Norwich !

Fabrizio Romano a lui aussi confirmé un retour de l’OM dans le dossier Rowe. « L’Olympique de Marseille a envoyé ce soir une nouvelle offre de prêt avec obligation d’achat pour Jonathan Rowe. Rowe veut rejoindre l’OM et il insiste, les deux clubs sont toujours en pourparlers. Rien n’est encore fait. » Si les discussions avancent, l’OM ne semble pas avoir satisfait les exigences de Norwich, d’autant que Leeds et Monaco sont aussi présents sur ce dossier.

Le journaliste anglais du Eastern Daily Press, Paddy Davitt confirme qu’il n’y a pas d’accord avec Norwich. « Mise à jour de Jon Rowe. Deuxième offre de l’OM pour l’ailier de NCFC. Considéré comme un prêt avec obligation d’achat. Chiffre supérieur à l’offre initiale. Mais toujours loin de l’évaluation du club anglais. Pas d’accord. La balle revient dans le camp de Marseille. »

🚨⚪️🔵 Olympique Marseille sent new loan with obligation to buy clause bid for Jonathan Rowe tonight.

