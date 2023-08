Mercato OM : Faut-il garder Cengiz Under ?

Ce lundi 7 août dans Débat Foot Marseille, notre équipe était composé de nos journalistes Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane, notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité Daniel Cousin, ancien coéquipier d’Aubameyang ! Ensemble, ils sont revenus sur l’utilité que pourrait avoir Under à l’Olympique de Marseille cette saison.

Hier, dans Débat Foot Marseille, il était question du vide que pourrait laisser Under à son poste. Si les joueurs offensifs ne manquent pas à l’Olympique de Marseille, le profil du Turc est unique dans l’effectif marseillais. Pour l’invité du jour, Daniel Cousin, ancien joueur ayant notamment évolué à Martigues où à Lens, Under est le joueur idéal pour évoluer avec Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

« Under, c’est un très bon joueur j’aime beaucoup. J’aimerais le voir associé à Pierre (Aubameyang) c’est un joueur de percussion et pierre a besoin de gars comme ça qui peuvent mettre le ballon devant le but. Je pense qu’on peut trouver une complémentarité entre les deux. Maintenant, c’est le coach qui décide. Moi, je trouve que c’est dommage parce que j’aime ce joueur. », regrette le Gabonais.

« S’appuyer sur les jeunes »

Mais étant donné que, sauf surprise, le titulaire sera Sarr est-ce qu’il ne vaudrait pas laisser partir Under pour pouvoir investir sur un poste où il y a moins de monde (le poste d’arrière droit par exemple) et surtout laisser enfin la place aux jeunes à l’Olympique de Marseille. Ces derniers ont vraiment un rôle à jouer pour Jean-Charles De Bono :

« Puis aujourd’hui, il y a des petits jeunes sur les côtés comme Mughe qui rentre et qui marque. Il faut en parler et les mettre en avant, car, le peu de match qu’on a pu voir, il a marqué. C’est des signes forts alors oui, on ne le voit pas beaucoup, mais quand il joue, il met des buts donc pourquoi pas s’appuyer sur des jeunes comme ça aussi, en sachant qu’ils vont faire quoi 10 matchs dans l’année. Autant conserver ces jeunes qui vont prendre de l’expérience pour les préparer pour les saisons à venir. »

Le secteur offensif de Marseille est assez fourni pour se passer d’Under pour l’ancien joueur de l’OM. Surtout que d’autres joueurs peuvent aussi dépanner à ce poste. « Après des doublures à ce poste, il y en a quelques unes. T’a Ounahi, Harit, tu peux avoir aussi Guendouzi, même si ce n’est pas son poste. T’as Veretout, il y en a des milieux, tu peux aussi avoir Ndiaye qui décroche sur un côté. », détaille notre consultant.

Un départ en Russie pour Under ?

Mais malgré tout, Cengiz Under est encore un joueur de l’Olympique de Marseille. Mais comme l’a dit Pablo Longoria, « il y a des offres sur la table » pour Under. Fenerbahce est toujours en discussion avec l’ancien de la Roma, mais un autre club est entré dans la danse. Il s’agit du Zenit Saint Petersbourg qui doit désormais remplacer Malcom, parti pour 60 millions d’euros à Al-Hilal, et le profil de Cengiz Under serait idéal pour les dirigeants russes.