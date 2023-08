Mercato OM : Gautreau cible les manques de Marcelino

Hier soir dans l’After de RMC, Florent Gautreau est revenu sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. Et son analyse est que malgré les déconvenues du début de saison ce n’est pas si mal ce que fait le club.

L’OM a du mal en ce début de saison. Après une élimination prématurée en Ligue des Champions, les Olympiens ont été mis en échec à Metz à 11 contre 10. Des embûches qui ternissent le début de saison olympien. Mais Florent Gautreau trouve que : « Ce n’est pas si mal par rapport à tout le chantier qu’il faut remettre en place et donc dans ce contexte, en L1 ça va le faire, et l’Europa League, ce sera mieux que la Ligue des Champions.« .

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Un nouveau transfert surprise de Longoria dans les tuyaux !

Pas dimensionné pour la LDC

Pour lui, les bons résultats vont arriver à l’OM. » On a entendu des trucs assez pessimistes sur l’OM. Je ne suis pas si inquiet que ça. Et j’ai envie de dire que le mistral gagnant va arriver. L’élimination en ldc est un mal pour un bien parce que l’OM n’est pas dimensionné pour jouer la LDC et quand je lis en avant première. Di meco le dit aussi hors PSG il vaut mieux aller jouer une Ligue Europa. Je pense pas que cette élimination elle soit problématique car ils vont jouer une compétition à leur dimension pour la suite de la saison. Et je pense qu’on va avoir un grand Marseille en Europa League.« .

Un manque de stabilité

Ce qu’il manque à l’Olympique de Marseille, c’est le manque de stabilité chaque saison pour le consultant RMC. « Dans la façon de repartir d’une feuille blanche de reconstruire une équipe. De changer d’entraîneur tous les ans. Mais dans ces conditions, je dis aux Marseillais : ce n’est pas si mal par rapport à tout le chantier qu’il faut remettre en place. Et donc dans ce contexte, en L1 ça va le faire, et l’Europa League ce sera mieux que la Ligue des Champions.«

À LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : L’énorme chèque que va récupérer le Stade Rennais !

« Marcelino a fait en très peu de temps. Tu ne peux pas dire que c’est la faute de Marcelino. Il manque sans doute quelqu’un côté gauche. Mais en tout cas, si tu changes de coach tous les ans. Je veux défendre les joueurs, car même si Longoria fait du bon travail, il est très intelligent. Ce manque de stabilité, c’est l’explication de l’élimination de l’OM donc ma vision est plutôt positive dans tout ce chamboulement.« , explique Florent Gautreau.