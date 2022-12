Mercato OM : « Gerson c’est le cliché de la diva brésilienne »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré au milieu de terrain brésilien Gerson.

Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille, le maire du 2ème et 3ème arrondissement de Marseille, Anthony Krehmeier, reconnaît les qualités de l’ex international brésilien.

« C’est toujours pareil : objectivement Gerson c’est le symbole du talent gâché brésilien. Le mec il a tout pour lui : il est physique, il est technique, il a une vision du jeu, il a une gueule… C’est un cliché : le père agent, il est tout le temps au Brésil pour un oui ou pour un non, il est blessé, il est nonchalant… C’est pour moi le cliché de la diva brésilienne. Il est au dessus de Paqueta, il est au dessus de sa génération, il est au dessus du lot quoi. Il n’a pas le mental, on avait dis « oui mais il est arrivé jeune en Europe », d’accord mais il est reparti à Flamengo, il arrive à Marseille dans un bon environnement et il a mis six mois à performer. » Anthony Krehmeier (maire 2ème et 3ème arrondissement de Marseille) – Débat Foot Marseille – 05/12/2022

