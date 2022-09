Mercato OM : Gerson n’a pas l’intention de partir, sauf si…

Après sa bonne saison l’année dernière sous Jorge Sampaoli, Gerson a perdu sa place titulaire indiscutable au fils des semaines avec Igor Tudor. Le brésilien n’envisage toutefois pas son avenir ailleurs qu’à l’OM, sauf si…

Un changement d’entraineur compliqué pour lui

Le changement d’entraineur lors de l’été n’aura pas fait que des heureux malgré le bon début de saison de l’OM. L’une des principales victimes de l’arrivée d’Igor Tudor est le brésilien Gerson qui n’a que des bouts de matches pour exprimer son talent et n’a pas réussi à montrer grand chose jusqu’ici.

Le brésilien ne parvient plus à faire la différence, comme le montre sa récente contre-performance face à Francfort en Ligue des Champions, l’une de ses rares titularisations cette année. Igor Tudor préfère en effet titulariser d’autres milieux comme Mattéo Guendouzi, Cengiz Under ou dernièrement Amine Harit, plus adaptés à son style de jeu vertical et plus direct.

A lire aussi : Ligue des Champions : L’OM veut (tenter de) faire sauter le huis clos ?

Attristé d’avoir perdu sa place

D’après les informations relayées par SportTV Med, Gerson serait attristé d’avoir perdu sa place dans le XI de l’OM, « comme le serait tout joueur professionnel » indique le média marseillais qui précise toutefois que ce dernier n’aurait aucunement l’intention de profiter du prochain mercato hivernal pour être transféré, sauf si on le poussait vers la sortie… Ayant vécu une situation similaire l’été dernier avec Sampaoli, espérons pour le milieu brésilien et pour l’Olympique de Marseille que cela se reproduise cette année ! Pour l’instant, il n’a été décisif qu’une seule fois en 8 matchs. C’était son but à Auxerre en reprenant une frappe de Cengiz Under déviée par le poteau auxerrois.

Un retour de Gerson à son meilleur niveau ferait du bien à l’OM avec le calendrier surchargé avant le début de la trêve de la Coupe du Monde et lui permettrait de prétendre à nouveau à une place avec la Seleção pour partir au Qatar.

A lire aussi : OM : Villas-Boas a changé d’avis sur McCourt