Mercato OM: Gigot, « ça va être une belle surprise »

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, pourtant les rumeurs mercato commencent à pleuvoir. Connu pour son sens de l’anticipation, Pablo Longoria s’est déjà mis au travail pour renforcer l’équipe. Il y a quelques semaines, il avait annoncé la signature de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou, libre. Pour notre invité, Massilia 1978, en recrutant le natif d’Avignon, le club marseillais a réalisé une bonne opération.

L’été sera chaud à Marseille. Il reste 2 matchs aux joueurs de Sampaoli pour conserver leur deuxième place et se qualifier directement pour la LDC. Dans ce cas de figure, il faudra s’attendre à un mercato très agité sur la Canebière. Si plusieurs noms commencent à sortir les dernières semaines dans la presse, Pablo Longoria a déjà commencé à moduler l’équipe de l’an prochain depuis plusieurs mois. Toujours à l’affut de la bonne affaire, le président marseillais avait réussit à décrocher la signature de Samuel Gigot, défenseur central du Spartak Moscou qui arrivera libre.

Gigot, la belle surprise de l’an prochain ?

Samuel Gigot viendra donc renforcer l’arrière garde olympienne pour la saison prochaine. il faut dire que son arrivée devrait faire du bien à une défense un peu courte cette année, suite à la mise à l’écart d’Alvaro et la blessure de Balerdi. Mais plus que cela, pour notre invité, Massilia 1978, les phocéens pourraient avoir fait une très bonne affaire avec ce joueur à al réputation de guerrier qui présente de solides références défensives :

« Très bon joueur Gigot. Je suis très confiant et surtout j’ai de très bon retours, je pense qu’on a fait un très gros coup. Ça coute rien, il a de bonnes références, joueur de club, taulier en Russie où c’est pas simple de jouer et puis c’est un gars d’ici et lui vraiment, il vient avec l’écharpe donc je pense que ça va être une belle surprise, je suis très confiant pour l’an prochain » Massilia 1978– Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

🗣 𝙎𝙖𝙢𝙪𝙚𝙡 𝙂𝙞𝙜𝙤𝙩 𝙚𝙨𝙩 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 ! ✍️ L’OM et le Spartak Moscou se sont accordés pour le transfert définitif immédiat du défenseur qui finira la saison 21/22 en prêt avec le club moscovite avant de rejoindre Marseille. 🔵⚪️ pic.twitter.com/XUsr5LNsTY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2022

Gigot pour remplacer Saliba ?

L’arrivée du joueur vauclusien pourrait avoir été anticipée pour combler la probable perte de William Saliba. Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, l’international Français va être difficile à retenir et devrait retourner dans le club londonien. La signature de Gigot a été possiblement réalisée pour anticiper cela comme le souligne Massilia 1978 :

« Ils ont anticipé, l’OM a anticipé, on s’est tellement plein que ce soit pas fait pendant des années, on a un président et une cellule de recrutement avec des gens très compétents comme Friio etc qui travaillent dur et ils anticipent beaucoup de choses et je pense qu’ils ont déjà des accords avec certains joueurs et ils anticipent tout donc c’est bien. » Massilia 1978– Source : Football Club Marseille (09/05/2022) À lire aussi : OM : Koulibaly défend Milik !

