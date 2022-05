OM : Koulibaly défend Milik !

L’OM est actuellement en course pour glaner une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions, alors que le sprint final bat son plein avec trois équipes pour deux places. Malgré des difficultés lors des dernières semaines, Arkadiusz Milik aura peut-être le rôle de facteur X qui permettra à l’OM de finir deuxième et ainsi remplir son objectif annoncé en début de saison.

L’OM, actuel 2ème de Ligue 1 à deux journées de la fin, espère bien terminer la saison sur une bonne note en décrochant une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Pour ce faire, les calculs sont simples pour l’OM, les marseillais doivent remporter leurs deux derniers matchs, contre le Stade Rennais et le RC Strasbourg. Deux matchs qui s’annoncent compliqués pour l’OM. Mais, malgré les récentes blessures, Jorge Sampaoli aimerait compter sur ses éléments forts pour gagner et avoir le destin entre les mains. L’un d’eux a connu une saison particulièrement compliquée, Arkadiusz Milik pourrait bien être celui qui qualifie l’OM en Ligue des Champions, surtout avec les blessures de Payet et celle de Bakambu qui devrait l’écarter des terrains un peu plus longtemps que prévu. Critiqué à Marseille, surtout après son match raté en Ligue Europa Conférence face au Feyenoord Rotterdam, Milik peut néanmoins compter sur le soutien de son ancien coéquipier à Naples, Kalidou Koulibaly.

Koulibaly impressionné par Milik à l’OM !

Il y a quelques semaines, Arkadiusz Milik avait donné son avis sur les qualités footballistiques de Kalidou Koulibaly, son ancien coéquipier à Naples. Pour lui, le défenseur central est tout simplement le meilleur défenseur du monde. Un compliment qui a fait plus que plaisir au principal intéressé, qui a aussi dit tout le bien qu’il pensait de Milik lors d’un entretien accordé au média Onze Mondial.

« Entendre les mots d’Arek à mon sujet m’a fait plaisir. C’est un attaquant de qualité, je savais qu’il allait faire les beaux jours de Marseille. J’ai eu la chance de jouer avec lui, c’est un grand buteur. Je savais qu’il allait mettre ses buts à Marseille, certaines personnes ont été surprises. Mais moi, je savais qu’il allait faire le job. C’est un super attaquant, avec un super pied gauche, un top profil, complet. Il sait attaquer, défendre, il marque du droit, du gauche, de la tête. C’est un attaquant très important. Lorsqu’il était ici, à l’entraînement, on se challengeait tout le temps pour se galvaniser » Kalidou Koulibaly – Source : Onze Mondial (09/05/2022)

Cette saison, l’attaquant marseillais Arkadiuz Milik a marqué 20 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan plus qu’honorable au vu des soucis qu’il a eu avec Jorge Sampaoli qui ne le titularisait pas beaucoup en début de saison. De plus, l’attaquant polonais n’a pas été épargné par les blessures. Les supporters de l’OM, qui rêvent de retrouver la Ligue des Champions au Stade Vélodrome, douterait sur la capacité de Milik à retrouver un niveau à la hauteur de sa réputation. Le Polonais, est encore sous contrat jusqu’en 2023 et sera sans doute l’une des attractions du prochain mercato estival marseillais.

