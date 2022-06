Mercato OM : Grosse concurrence dans le dossier Mbemba !

En fin de contrat au FC Porto, Chancel Mbemba est à la recherche d’un nouveau club et plusieurs destinations s’offrent au défenseur central congolais. Selon A Bola, le club de Trabzonspor serait récemment venu aux renseignements.

Après 4 saisons au FC Porto, Chancel Mbemba va changer d’air, l’international congolais arrive en fin de contrat au 31 juin prochain. Son club ne souhaiterait pas lui proposer une prolongation de contrat, Mbemba va donc devoir se trouver un nouveau point de chute. Les prétendants ne manquent pas, plusieurs clubs comme l’AC Milan et la Fiorentina tentent de l’enrôler. Mais on apprend aujourd’hui que d’après la presse turque, Trabzonspor se serait intéressé à l’international congolais, cependant un obstacle de taille se dressent pour le club turc, il s’agit de ses prétentions salariales qui pourraient mettre un terme aux négociations avec le champion de Turquie en titre. Le défenseur central touche actuellement 3 millions d’euros par an.

Le joueur réclamerait un salaire annuel de 3 millions d’euros

Un montant qui a aussi freiné son club, le FC Porto, à le prolonger. Avec une situation indécise, l’OM et l’OL restent tout de même à l’affût sur ce dossier. Auteur d’une saison pleine avec 31 matchs disputés pour 2 buts inscrits, Mbemba a aussi remporté le championnat et la Coupe du Portugal. A seulement 27 ans et libre de tout contrat, l’international congolais pourrait être une bonne recrue pour l’OM.

Les dirigeants anticipent beaucoup de choses – Massilia 1978

Gigot est un défenseur central confirmé déjà recruté pour la saison prochaine. Avec les possibles départs de Saliba et de Caleta-Car, l’OM doit anticiper et multiplier les pistes en fin de contrat comme Mbemba afin de les remplacer. Comme le souligne Massilia 1978 lors du transfert de Gigot, contrairement à l’ancien modèle, aujourd’hui les dirigeants n’hésitent pas à anticiper les choses.

« Ils ont anticipé, l’OM a anticipé, on s’est tellement plein que ce soit pas fait pendant des années, on a un président et une cellule de recrutement avec des gens très compétents comme Friio etc qui travaillent dur et ils anticipent beaucoup de choses et je pense qu’ils ont déjà des accords avec certains joueurs et ils anticipent tout donc c’est bien. » Massilia 1978– Source : Football Club Marseille (09/05/2022)

