Mercato OM: Grosse concurrence pour ce prestigieux buteur ?

C’est la drôle de rumeur du mercato de ces derniers jours. Mis de côté à l’Inter Milan, Alexis Sanchez serait une piste de l’OM pour le poste d’attaquant. Les Milanais seraient même prêts a accélérer son départ…

La rumeur farfelue est provenue d’Italie la semaine dernière. En effet, d’après les informations de CalcioMercato, l‘Olympique de Marseille serait une possibilité pour Alexis Sanchez, en manque de temps de jeu sur ce début de saison du côté de l’Inter (52 minutes en 3 matches). L’écurie italienne championne en titre, voudrait se débarrasser au plus vite de l’ancien élément d’Arsenal, en résiliant son contrat qui court jusqu’en 2023, ou en le vendant dès janvier, selon Tuttosport.

Le FC Séville et le Barca seraient aussi sur le coup. En effet, d’après Todofichajes, un prêt vers la Catalogne jusqu’à la fin de la saison assorti d’une option d’achat serait dans les tuyaux. Le Rayo Vallecano qui a recruté Falcao libre au dernier marché des transferts, serait aussi intéressé par Alexis Sanchez, d’après la Gazzetta dello Sport…

Notre journaliste Nicolas Filhol est sceptique concernant cette rumeur :

Sanchez, pas dans les cordes de l’OM financièrement

« C’est le même genre de rumeur que Vidal. Ancien joueur de Sampaoli, Chilien, il y a des similitudes. Après il a que 32 ans Sanchez, mais comme dirait Kevin Diaz sur RMC, il est plus à son prime. J’y crois pas trop, même s’il joue plus beaucoup, il a encore deux années de contrat, et un gros salaire. Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement. Après le profil du Sanchez du Barça, c’était un super joueur. Tu peux difficilement dire non à un joueur comme ça, mais je pense que c’est juste une rumeur. » Nicolas Filhol – Source: FCM