Mercato OM: Grosse interrogation concernant Aubameyang !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le dossier Aubameyang sera le dossier chaud à gérer côté marseillais je vends ce mercato estival. Toujours dans le flou vis-à-vis de son avenir, la position de l’OM est claire. Les dirigeants souhaite faire rester l’attaquant gabonais

D’après le quotidien la Provence l’avenir d’Aubameyang serait toujours flou. Le joueur est annoncé sur le départ depuis quelques semaines malgré l’envie du nouveau coach Roberto De Zerbi de le conserver. Le joueur serait en pleine interrogation sur la suite de sa carrière. Les discussions entre lui et le club de l‘Olympique de Marseille sont toujours en cours afin de déterminer son avenir. Auteur d’une saison exceptionnelle en termes statistiques, l’OM veut absolument conserver son attaquant gabonais. Il a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues et délivré 11 passes décisives. Le club phocéen a enfin trouver son grand attaquant.

Aubameyang n’a pas encore décidé ?

🔹 L’avenir d’Aubameyang 🇬🇦 toujours en suspens ! Même si l’OM souhaite le conserver, le Gabonais s’interroge toujours sur la suite de sa carrière. Les discussions continuent au club autour de son avenir.

(@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/E8nO4IKxBa — MercatOM (@Mercat_OM) July 10, 2024



L’OM pourrait perdre son meilleur attaquant de la saison dernière : Aubameyang. En effet, Al-Shabab est revenu à la charge et proposerait un pont d’or au joueur pour le convaincre de rejoindre l’Arabie Saoudite. Les dirigeants marseillais ont fait savoir que le meilleur buteur d’Europa League n’était pas à vendre, mais la décision reviendra au joueur. Selon RMC Sport, l’attaquant serait dans le flou et pourrait céder à un dernier gros contrat. L’OM affirme toujours son intention de le garder pour la saison prochaine et sa volonté d’en faire son buteur titulaire. Reste à connaitre la position de celui qui avait annoncé lors de la dernière journée de Ligue 1 qu’il resterait à Marseille la saison prochaine. Le club marseillais ne peut pas se permettre de reste dans l’incertitude sur ce dossier.

lire aussi: Mercato : C’est confirmé pour Pau Lopez !