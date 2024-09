Mercato OM – Harit : « Mon été ? On sait comment marche le monde du football aujourd’hui… »

Amine Harit est en train de réaliser un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille (1 but, 3 passes décisives). Pourtant le Marocain a été en ballotage pour un départ pendant tout le mercato…

Le milieu offensif est revenu hier en zone mixte, au micro de Maritima, sur cette période particulière : « Mon été ? Je l’ai vécu tranquillement. On sait comment marche le monde du football aujourd’hui. Il se dit énormément de choses, tout n’est pas toujours vrai, tout n’est pas toujours faux. J’étais tranquille, dans mon coin, je travaillais. J’ai beaucoup parlé avec le coach, je sais ce qu’il pense de moi. Je suis content, je me sens bien dans cette équipe, dans cette manière de jouer avec les joueurs qu’il y a autour. On m’a toujours fait la réflexion par rapport aux statistiques, j’essaie de travailler par rapport à ça. Mais l’important ce n’est pas le coté individuel mais de prendre du plaisir collectivement. L’individuel, il arrive tout seul quand ça se passe bien collectivement. »

