Mercato OM : D’abord hésitant au moment de venir, Harit se voit rester ?

Amine Harit a retrouvé du temps de jeu et son coach compte sur lui. Quid de l’avenir du milieu offensif à l’OM ? Le joueur n’est que prêté par Schalke 04 sans option d’achat, de son côté Harit semble enchanté de jouer à Marseille…

Dans des propos confié au Parisien, Amine Harit est revenu sur son arrivé à l’OM, il explique aussi ses appréhension mais aussi sa joie d’être là.

A lire : Mercato OM: Le transfert d’Harit trop cher pour l’OM?

Représenter l’OM est une grande fierté — Harit

« Est-ce que j’imaginais un jour porter les couleurs de l’OM ? J’ai porté les couleurs du PSG en jeune pendant trois mois. Je n’ai jamais vraiment été supporteur d’un club en Ligue 1. Après, j’ai été formé à Nantes, donc j’ai des sentiments pour ce club que je porte dans mon cœur : il m’a donné la chance de devenir footballeur. Aujourd’hui, représenter l’OM est une grande fierté. Non seulement c’est un très grand club français, mais c’est aussi un grand club européen. Une appréhension avant de rejoindre l’OM ? J’avais une appréhension, non pas parce que je venais de Paris, mais plutôt au niveau des différents caractères. Je connaissais déjà quelques personnes via les sélections ou les réseaux. Je ne savais pas si mon caractère allait coller avec celui de Mattéo (Guendouzi) ou de Dimitri (Payet). Finalement, cela s’est fait naturellement. Il n’y a pas d’ego dans le vestiaire, c’est aussi ce qui fait notre force ». Amine Harit – source : Le Parisien (27/04/2022)

Pour rappel, selon les informations de L’Equipe, l’OM pourrait avoir du mal à compléter le transfert d’Amine Harit cet été. En effet, selon le quotidien sportif, les deux dernières années de contrat qui le lie au club allemand ainsi que son salaire rendraient l’opération compliquée. Pourtant Sampaoli compte sur lui comme il l’avait confié en conférence de presse. Le coach argentin a reconnu un manque de patience de sa part envers l’international marocain.

Sampaoli pas assez patient avec Harit

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Lucas Perrin fait une grosse annonce sur son avenir !

« C’est ma responsabilité de ne pas avoir profité d’Amine à certains moments de manière très honnête. Quand on l’a choisi, on savait ce qu’on attendait de lui et je n’ai pas eu la patience pour supporter quelques erreurs qu’il a pu faire dans certains matchs, ça l’a éloigné de l’équipe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse