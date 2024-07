Mercato OM : « il mériterait de rester au club pour service rendu »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi avec notre journaliste Nicolas Filhol et Massimo Stern, supporters marseillais. Ce dernier revient sur le possible départ de Jordan Veretout au Qatar.

Comme annoncé par Football Club de Marseille, l’OM a trouvé un accord avec Al-Duhail pour le transfert de Veretout cette semaine. Il ne manque plus que l’accord du joueur qui souhaite prendre le temps de la réflexion avant de donner sa réponse. Invité dans l’émission Débat Foot Marseille sur le plateau de FCM le supporter marseillais Masimo Stern a donné son sentiment sur le possible départ du milieu de terrain olympien

Un nouveau cycle avec un autre joueur

« L’année dernière il a tout donné, il mériterait de rester au club pour service rendu. Comme titulaire je ne sais pas après il ne nous a pas apporté une plus-value. En fait il a donné tout ce qu’il avait. Il a tenu la barre l’année dernière parce que certains ont été défaillants maintenant si on peut aller sur autre chose partir sur un nouveau cycle avec d’autres joueurs, ça ne me gênerait pas. À la base parmi tous les milieux de l’année dernière, j’aurais aimé que Guendouzi reste chez nous, on a plus de joie de ce profil là. Les Rongier, Veretout, Kondogbia ça se ressemble en terme de profil. Après si Veretout peut partir pour prendre un bon billet, je ne le retiendrai pas, » a ainsi déclaré le supporter de l’OM.

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot marseille ci-dessous :

