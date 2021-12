Mercato OM : « Il nous faut un attaquant sur le côté gauche »

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul face à Reims lors du dernier match de la première partie de saison et se retrouve donc sur la troisième marche du podium à mi-parcours. Dans notre dernier numéro de Débat Foot Marseille, nous dressons un bilan des manques à combler lors du prochain mercato.

Extrait de notre émission diffusée sur notre chaîne YouTube. Nous faisons un bilan à mi-saison des manques à combler lors du prochain mercato dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Pour notre consultant Jean-Charles De Bono, la priorité est de recruter un attaquant gauche et un latéral gauche.

« Je pense qu’il nous faut un attaquant sur le côté gauche. De toute manière, un attaquant supplémentaire, que ce soit un ailier gauche ou un attaquant de pointe, il en faudra un. Il a souvent fait commencer de la Fuente, Luis Henrique dernièrement et il a mis Dieng en deuxième ou troisième position. Je pense qu’il faut aussi un latéral gauche ou un piston gauche pour suppléer Luan Peres. Aujourd’hui, le football moderne avec des latéraux, des pistons… Par moment, j’ai le sentiment que Luan Peres est un peu émoussé, qu’il aurait besoin de récupérer un petit peu. Même si on a la meilleure défense, ce n’est pas non plus le meilleur latéral gauche qu’on a eu. Je pense vraiment que ce sont les deux postes où il faudrait récupérer des joueurs. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)

Konrad de la Fuente et Luis Henrique, j’y crois encore – Mourad Aerts

De son côté, notre journaliste Mourad Aerts estime qu’il ne faut pas spécialement recruter mais que le club doit continuer à travailler pour progresser et faire évoluer chaque joueur.

« Je n’ai pas spécialement envie que l’on recrute lors du prochain mercato parce que je pense qu’à un moment il faut travailler. Et si tu recrutes, tu peux avoir de futurs flops et après on va dire « Comment on les vend ? Qu’est-ce que l’on fait ? ». Moi ma déception, c’est Jordan Amavi. Il y a énormément de buts qu’on a encaissés du côté de Luan Peres depuis le début de la saison. Sur des duels de la tête, il en perdait beaucoup, il était un peu en retard. On a une vraie faiblesse de ce côté là et c’est un peu embêtant. Après, il a certains atouts offensivement, on a vu que c’était intéressant ce qu’il pouvait offrir à l’équipe. Je pensais justement que Jordan Amavi pouvait apporter du tonus. En tant qu’arrière gauche, son dernier geste n’est pas toujours juste mais il a toujours eu beaucoup d’activité. Il peut faire des aller-retour, bien défendre et bien quadriller cette zone à gauche. Sauf que Jordan Amavi n’est pas bon, il est mauvais quand il joue. C’est une grosse déception donc je ne sais pas s’il faut continuer à travailler avec lui. Sur le côté gauche de l’attaque, j’aimerais qu’on essaye de développer au maximum Konrad de la Fuente parce que c’est un joueur qui a des qualités, qui n’a pas encore donné satisfaction, il lui manque quelque chose dans le dernier geste. Mais lui et Luis Henrique, j’y crois encore. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)