Mercato OM : « Il n’y a pas d’accord en place pour Saliba »

C’est l’une des grosses satisfactions du mercato estival de l’OM, William Saliba s’est imposé comme un taulier de la défense. Mais ces belles prestations devraient surtout profiter à Arsenal qui a la main sur ce dossier.

Jonathan Johnson, correspondant basé en France pour CBS Sports, a confié à Arsenal Fan TV qu’Arsenal pouvait décidé de l’avenir de son défenseur central. L’OM l’a mis en lumière mais ce sont bien les Gunners qui devrait profiter de ce nouveau statut soit pour enfin lui donner sa chance soit pour le vendre sans perdre une grosse partie de l’argent investi lors de son arrivée de l’ASSE. L’OM ne semble pas pourvoir se payer Saliba au delà de ce prêt, surtout avec cette possible sanction de la FIFA…

« Un avenir à long terme à Arsenal est plus probable que son transfert à Marseille. Compte tenu de l’interdiction de transfert, cela renforce en fait la position d’Arsenal pour le faire revenir, car il n’y a pas d’accord en place pour Saliba. Arsenal est maintenant dans une position luxueuse où, en supposant que la qualification pour la saison prochaine soit confirmée à un moment donné, ils peuvent commencer à planifier et prendre la décision d’inclure Saliba dans ces plans. Ou peut-être encaisser un gros chèque, car c’est probablement la première fois qu’ils peuvent envisager un bon profit sur un transfert de Saliba, contrairement à avant où il aurait été vendu à un prix réduit ». Jonathan Johnson – Arsenal Fan TV (02/03/2022)

Expectations were high for William Saliba when he came to Arsenal! 👀

Did Arsenal make the right call in loaning out Saliba? 👇#Saliba #AFC #Arsenal pic.twitter.com/CPcznsdPSe

— AFTV (@AFTVMedia) March 2, 2022