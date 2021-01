Mercato OM : Informations contradictoires concernant Milik, un de ses agents fait le point !

L’OM aimerait s’offrir les services de l’attaquant polonais Arkadiusz Milik. Un accord autour des 10M€ est annoncé proche en Italie mais des informations contradictoires circulent. Un de ses agents a fait le point…

Alors que l’Atlético aurait changé son fusil d’épaule dans ce dossier, les informations sont contradictoires en Italie. D’un côté, on explique de la tendance serait à un statu quo et un départ de Milik gratuitement en juin prochain. Le Corriere del Mezzogiorno affirme que Milik serait ok avec l’OM mais aimerait bénéficier d’une clause pour partir dès l’été prochain. De son côté, la Gazzetta dello Sport estime que les positions entre l’OM et le Napoli se sont rapprochées ces dernières heures autour d’un transfert évalué à 10M€ plus un pourcentage à la revente. Un de ses agents s’est confié au média espagnol AS. Fabrizio De Vecchi confirme les intérêts de l’OM, l’Atlético et plusieurs clubs de Premier League. Cependant il précise qu’aucun de ces clubs n’a proposé ce que demande le président De Laurentiis (15M€?).

Offre de l’OM inférieur aux exigences du Napoli selon son agent

«Nous travaillons pour trouver la meilleure solution pour Arek Milik et pour Naples. Arek réfléchissait depuis un certain temps à l’opportunité de renouer avec Naples ou non, mais avec le temps, il devint convaincu que le moment était venu de vivre une nouvelle expérience. A 26 ans pour une carrière de footballeur, il faut prendre ces décisions et je pense que c’est son droit. L’Atlético ? La réponse est très simple. Comme cela arrive souvent sur le marché, la négociation a été interrompue car Napoli n’a pas accepté l’offre. Les Azzurri demandent beaucoup plus d’argent que l’Atlético ne peut en dépenser pour le moment. D’autres clubs intéressés ? Les meilleurs clubs de Premier League, l’Atletico et Marseille, se sont tournés vers Arek. Aucune équipe n’offre ce que Napoli demande ». Fabrizio De Vecchi – source: AS (08/01/2020)