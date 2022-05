Mercato OM: Interdit de recrutement dans l’affaire Gueye, décision reportée dans plusieurs mois ?

Exposé à des sanctions après la décision de la FIFA suite au transfert de Pape Gueye, l’OM pourrait être interdit de recrutement. Après avoir fait appel de cette sentence, qui sera de nouveau examinée en Octobre par le TAS, le club de Frank McCourt va faire une demande de levée provisoire des sanctions pour pouvoir réaliser son mercato.

C’est une décision qui avait surpris tous les marseillais ! En janvier dernier, la chambre des résolutions des litiges de la Fifa avait prononcé un premier jugement dans le litige qui opposait Watford à l’Olympique de Marseille. Cet institution avait jugé responsable Pape Gueye et l’OM et s’était prononcé en faveur d’une sanction d’une interdiction de recrutement pendant un an pour le club olympien. Une décision en forme de couperet qui changeait la donne pour Pablo Longoria. Alors à la CAN, Pape Gueye s’était vu durement sanctionné également avec une interdiction de jouer toutes compétitions pendant 4 mois. Une décision contestée par les olympiens qui ont fait appel de ce jugement. Le cas devait être réexaminé en fin d’exercice par la Fifa, juste avant le mercato.

Une levée des sanctions à titre provisoire ?

Cette affaire tombait bien mal pour l’équipe phocéenne qui devra en cas de qualification en LDC réaliser un mercato ambitieux. Déterminé à contourner cette décision, l’OM est passé à l’action les derniers jours. Si on en croit les informations de La Provence, Marseille a fait une demande spécifique de levée des sanctions et il y aurait une bonne nouvelle pour les olympiens. Le TAS ne devrait jugé l’affaire qu’en octobre ce qui devrait permettre à l’OM de faire une demande de référé afin de lever provisoirement les sanctions prononcées. Cette requête aurait toutes les chances d’être accordée et cela devrait permettre à Pablo Longoria et au board marseillais de s’activer lors de cette période estivale. Le club devra en revanche se méfier de la DNCG qui sera attentive aux mouvements de l’OM après son déficit annoncé et l’encadrement de sa masse salariale.

Selon RMC, le Tribunal arbitral du sport (TAS) devrait apporter une réponse le 9 juin au plus tard à l’#OM après une demande de « référé suspensif » concernant les sanctions suite à l’affaire Gueye.

Je veux me qualifier pour la LDC pour rester ici – Sampaoli

Ambitieux, le coach de l’OM a toujours clamé haut et fort son envie de placer le club au plus haut et de le faire participer à la Ligue des Champions. Pour cela, il a réclamé des renforts ainsi qu’une implication totale de son président et de son propriétaire, Frank McCourt. Dans une interview accordée au Canal Football Club, il avait expliqué à Samir Nasri, qu’il se projettait dans le club phocéen :

« Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe » Jorge Sampaoli – Source : Canal Football Club (03/04/22)

