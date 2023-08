Mercato OM: Isidor en Ligue 1 mais pas à Marseille ?

Le mercato estival se termine demain à minuit. Si l’Olympique de Marseille a officialisé la venue de Michael Murillo en provenance d’Anderlecht et que le club phocéen est en passe de réaliser un échange Isaak Touré/Bamo Meïté, la piste Wilson Isidor s’éloigne un peu plus. Deux autres clubs de Ligue 1 serait positionné sur le dossier.

Très actif sur le marché des transferts, l’OM pourrait encore faire parler dans les dernières heures du mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Michael Murillo, le huitième renfort à rejoindre l’effectif de Marcelino, Pablo Longoria pourrait boucler une dernière transaction. La Provence indiquait dernièrement que la piste Wilson Isidor était toujours d’actualité malgré l’arrivée de Joaquin Correa. Le joueur de Lokomotiv Moscou serait dans le viseur de deux autres clubs français.

Selon les informations de Foot Mercato, le joueur de 23 ans intéresserait le FC Lorient qui pourrait ainsi réaliser un gros coup avant la fermeture du mercato. Les noms de Tiémoué Bakayoko et Donny van de Beek circulent pour venir renforcer les rangs bretons.

D’après les révélations du journal l’Équipe, le FC Metz, à la recherche d’un élément offensif suite au départ de Georges Mikautadze à l’Ajax, discute également avec Isidor.

Pour rappel, l’attaquant français est en contrat jusqu’en 2026 avec le Lokomotiv Moscou qui réclamerait 6 millions pour son joueur.

Il pourrait être utile à l’OM de par sa polyvalence. Si son poste de prédilection est en pointe de l’attaque, il peut également jouer sur les ailes.

Spécialiste du football russe sur Twitter, Russian Footbik, trouve que l’OM fait bien de prendre ce joueur. « C’est un très bon joueur. On voit clairement qu’il a été formé à Monaco, car techniquement, il est dans le top5 en Russie. Je comprends que les supporters de l’OM peuvent avoir peur du niveau d’un joueur venant de Russie. Mais c’est clairement une bonne pioche car il ne coûte pas cher et le championnat russe exporte de plus en plus. »

« L’OM a totalement raison de partir sur un joueur comme Isidor. La situation actuelle fait que les joueurs évoluant en Russie ne coûte pas cher et les équipes sortent de plus en plus de bons joueurs. Cela serait une bonne pioche pour l’OM. », assure le spécialiste du football russe.

Le joueur pourrait donc surprendre les supporters les plus sceptiques. Surtout que le joueur a un profil différent de ce que pourrait avoir l’OM avec Ounahi ou Harit. « C’est un très bon joueur, il est utilisé comme supersub. On voit clairement qu’il a été formé à Monaco, car techniquement, il est dans le top 5 en Russie. ».

« C’est un joueur technique très à l’aise sur les 1 contre 1. Wilfried Isidor a un très bon pieds droit et un bon jeu de tête. Il n’est pas super rapide, mais il a un très bon jeu balle au pieds, il fait bien avancer le jeu et est dangereux dans la surface. Il n’a pas le profil d’ailier créatif, c’est plus un ailier offensif qui va finir les actions, car il se retrouve souvent dans la surface ou en un contre un.« , décrit Russian Footbik.

𝗜𝘀𝗶𝗱𝗼𝗿 𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲? | 𝗟𝗼𝗸𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃 -> [𝗢𝗠 𝗳𝗼𝗿 𝟲𝗠]

Rumors are swirling about a transfer of 𝗜𝘀𝗶𝗱𝗼𝗿 to 𝗢𝗠 for a sum ranging between 6M and 7M, as announced by @lequipe/@GuillaumeTarpi.

Following Lokomotiv closely since the takeover by… pic.twitter.com/mENoFvoduV

— Russian Footbik (@FootballScoutR) August 16, 2023