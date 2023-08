OM – Nantes : Des absents à l’entrainement ce matin…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille poursuivra son championnat contre Nantes. Les phocéens devront l’emporter s’ils veulent conserver leur première place au classement. Point sur les absences à l’entrainement à la veille de la réception des Canaries au Vélodrome.

Si dans le jeu c’est encore fébrile, au niveau comptable, l’OM démarre très bien ce championnat. 7 points sur 9 possibles et une première place partagé avec Monaco. Pour poursuivre sur cette lancée, les Marseillais devront vaincre Nantes demain soir au stade Vélodrome. Mais plusieurs absents sont à déplorer à l’entrainement de veille de match.

Selon Karim Attab, quatre joueurs manquent à l’appel. Harit et Murillo pour cause de blessures, Gueye suspendu, et … Touré, annoncé du côté de Lorient en cette fin de mercato. En revanche, la nouvelle recrue, Joaquin Correa est bien présente.

Le point sur la situation d’Isaak Touré

Pablo Longoria a fait le point sur le mercato de l’OM. Le départ d’Isaac Touré et l’arrivée de Bamo Meité est effectivement en discussion. « Je peux confirmer qu’il y a des conversations pour Meite et Touré avec Lorient. Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l’OM, sera terminé. Ça pourrait être la dernière opération, oui. Mais je n’ai pas la boule de cristal ! »

