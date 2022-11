Mercato OM : « J’ai plus l’impression que l’on va perdre de l’argent »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré à Luis Suarez. Recruté cet été, l’attaquant uruguayen pourrait déjà quitter l’OM cet hiver.

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono évoque l’avenir de l’attaquant uruguayen Luis Suarez. L’Olympique de Marseille avait dû débourser la somme de 10 millions d’euros pour le recruter cet été. Ce dernier ne parvient pas à s’imposer et a même reculé dans la hiérarchie des attaquants en passant derrière Bamba Dieng, placardisé en début de saison. Il pourrait être poussé vers la sortie dès le mercato hivernal.

Suarez bradé ou prêté au mercato hivernal ?

« En le payant 10M€ on pouvait penser que ce joueur allait nous apporter un plus, malheureusement, non. Il n’a même pas gagné une place de titulaire. C’est difficile de vendre un joueur à un bon prix quand il ne joue pas.Ça devient compliqué pour Longoria et pour l’OM car je ne pense pas que le club fera une opération financière sur ce joueur, j’ai plus l’impression que l’on va perdre de l’argent. Après ce qui peut être favorable sur ce dossier c’est qu’il semble avoir une belle côte en Espagne car il avait marqué 19 buts en deuxième division l’année où il flambe. Peut être que c’est une porte de sortie intéressante. Ce qui est certain c’est que les clubs intéressés seront en position de force pour négocier sur ce dossier. Ils vont profiter de cette situation pour éventuellement se faire prêter le joueur dans un premier temps, ou pour baisser le tarif » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille – (28/11/2022)

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria n’a pas caché lors de sa dernière conférence de presse qu’un départ de Luis Suarez était envisageable dès cet hiver :

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez » Pablo Longoria – Conférence de presse