Jean-Charles De Bono est revenu hier pour FC Marseille sur le cas épineux de Bamba Dieng. S’il comprend la volonté des dirigeants de vendre l’attaquant sénégalais, il s’interroge sur sa mise à l’écart de l’équipe.

Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean-Charles De Bono, vendre le jeune Bamba Dieng n’est pas une idée à écarter à condition de continuer de lui accorder plus de temps de jeu. Selon notre consultant, c’est uniquement à cette condition que le joueur pourra continuer à prendre de la valeur. De Bono est aussi revenu sur la décision d’Igor Tudor d’écarter l’international sénégalais de la rotation marseillaise. Un choix qui manque de cohérence, Bemba Dieng étant pour lui l’un des rares joueurs de l’effectif pouvant apporter une réelle plus value offensive à l’équipe.

Aujourd’hui, c’est le joueur qui pourrait apporter un plus à cette équipe

« Tudor cherche des joueurs qui sont capables de jouer dans son système et le seul qui correspond vraiment c’est Bemba. C’est un joueur de profondeur qui dribble beaucoup, qui provoque balle au pied et qui fait beaucoup d’appels. Malgré tout ça, il refuse de s’en servir. Je veux bien que le club veuille le vendre. Toute la saison dernière je disais que Bemba était un diamant brut, qu’il fallait le former, l’accompagner. Il pouvait être une vraie plus value pour le club. Aujourd’hui, c’est le joueur qui pourrait apporter un plus à cette équipe. Je peux comprendre que le club ait besoin de liquidités, qu’il est besoin de vendre des joueurs. ce que je ne comprends pas en revanche, c’est pourquoi ne pas le faire jouer. Un joueur comme lui, s’il joue, il va forcément prendre de la valeur. Si Bemba avait plus de temps de jeu et qu’il se révélait être un bon joueur, la plus value augmenterait à coup sûr. Il faut le mettre en valeur. C’est ton joueur. Je pense même que c’est même le joueur idéal pour l’OM aujourd’hui. C’est certainement pas en le laissant sur le banc de touche que tu vas gagner de l’argent. Je pense qu’il a raison de vouloir aller au bras de fer et de vouloir rester au club. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (01/08/2022)

