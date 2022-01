Mercato OM : « Je ne comprends pas du tout l’idée de vouloir faire partir Alvaro… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi consacrée au possible départ d’Alvaro Gonzalez lors de ce mercato hivernal.

Jorge Sampaoli souhaiterait visiblement se séparer du défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez. Ce dernier n’entre plus dans les plans de l’entraîneur argentin et pourrait ainsi trouver une porte de sortie (à contre-cœur) dès ce mois de janvier. Des clubs français et étrangers dont Valence notamment sont intéressés.

Ce jeudi dans l’émission Débat Foot Marseille nous évoquions le possible départ d’Alvaro Gonzalez. L’artiste peintre marseillais, auteurs des fameux portraits de joueurs dans les rues de marseillais avoue ne pas comprendre que l’on pousse ce dernier vers la sortie .

Pour moi c’est un mystère cette histoire… (Franck Conte)

A lire aussi : OM Mercato : Alvaro chambre déjà Bakambu (sur sa tenue vestimentaire) !

« C’est une histoire d’amour qui s’arrête avant la fin… Sampaoli y est pour quelque chose, mais c’est un mec qui a de suite montré une vraie envie un vrai amour du club tu sens qu’il est heureux, c’est un mec qui aime le football, il prend du plaisir à être ici. Pour moi c’est un mystère cette histoire… D’ailleurs de nombreux clubs de Ligue 1 ont de suite voulu le récupérer… A la fin de l’année Saliba s’en va, probablement Caleta Car aussi, donc dans ton effectif un joueur comme Alvaro tu en as aussi besoin. Je ne comprends pas du tout l’idée de vouloir faire partir Alvaro… » Franck Conte (artiste peintre marseillais auteur des portrait des joueurs de l’OM dans les rues de Marseille) Source : Football Club de Marseille (14/01/2022)

J’ai pas trouvé cette veste dans le magasin OM frerot. Appelle moi😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💙 https://t.co/OzoKz08GD3 — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2022

A lire aussi :Evra raconte son coup de pied au supporters de l’OM : « J’ai encore des poils de sa barbe sur ma paire de crampons ! »

Avec Sampaoli son profil devient obsolète (Mourad Aerts)

Notre journaliste Mourad Aerts et auteur en 2020 de OM-Bielsa, enquête sur une relation passionnelle, ne voit pas les choses tout a fait de la même manière :