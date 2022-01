Evra raconte son coup de pied au supporters de l’OM : « J’ai encore des poils de sa barbe sur ma paire de crampons ! »

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de Manchester United et de l’Olympique de Marseille, Patrice Evra est revenu sur l’incident avec un supporters marseillais lors d’un déplacement Europa League. L’international français lui avait adressé un coup de pied. Un geste qui avait signé la fin de son aventure olympienne.

Provoqué par un supporter lors d’un déplacement un Europa League, Patrice avait dégoupillé en lui adressant un coup de pied en guise de réponse. Un geste qui lui avait valu une mise à pied avant de résilier son contrat avec l’Olympique de Marseille. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien défenseur de l’équipe de France, et de Manchester United, est revenu sur cet épisode.

A lire aussi : L’astuce de Longoria pour Kolasinac et Bakambu, bonne nouvelle pour Sampaoli et la fronde des supporters pour Alvaro… Les 3 infos OM de ce jeudi !

👤 Knysna, Ferguson, Domenech, Zidane… Vous avez raté l’interview exceptionnelle de Patrice Évra dans @Rothensenflamme ? Pas de panique, cet entretien passionnant et sans filtre est à retrouver en intégralité ici 👇 — RMC Sport (@RMCsport) January 13, 2022

Ce supporter n’est pas un supporter ni un ultra de l’OM. (Patrice Evra)

A lire aussi : Mercato OM : Un étonnant jeu de billard avec 3 joueurs pour valider le dossier Benedetto ?

« J’ai dit à mon fils qu’il ne faut pas faire de geste violent. Marseille fut un moment incroyable dans ma carrière. J’adore ce club et je continuerai à aimer ce club. Ce supporter n’est pas un supporter ni un ultra de l’OM. J’ai connu le racisme à l’âge de 17 ans, je suis costaud. Mais il m’a dit qu’il allait égorger mes enfants. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot. J’ai le sang chaud. Quand on me provoque… Il a pris » (…) « J’ai encore des poils de sa barbe sur ma paire de crampons, elle est dans un musée. » Patrice Evra – Source : RMC Sport (13/01/2022)

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Nice tente un gros coup avec un buteur (très convoité) de 21 ans !