Mercato OM : « Je ne comprends pas le départ de Milik »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi soir avec Franck Conte, l’artiste peintre marseillais auteur de nombreux portraits de joueur dans les rues de Marseille. Ce dernier évoque le départ de Milik à une semaine de la clôture du marché des transferts.

L’attaquant de l’OM Arkadiusz Milik va quitter le club marseillais. Son transfert vers la Juventus devrait être officialisé ce vendredi. Il sera prêté avec option d’achat non obligatoire pour une saison. Dans l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi Franck Conte, artiste peintre marseillais, regrette ce départ qu’il ne comprend pas vraiment.

« Je ne comprends pas le départ de Milik ! On a chialé pendant trois ans parce qu’on n’avait pas de grand attaquant, il y en a un qui arrive, il rentre parfaitement dans le schéma de jeu de Tudor, et on s’en sépare.. Tu as Clauss et Tavares qui mettent des centres de folie, une fois qu’ils vont commencer à toucher Milik, cela aurait pu faire une saison à 20 buts. Et au final tu le vends à qui ? Tu ne le vends pas à Lecce, tu le vends à un grand club de la Juventus… Je suis sur que là bas il va être très bien utilisé et ce sera un super joueur. Et du coup on vend cet attaquant qu’on n’a jamais vraiment rentabilisé » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (25/08/2022)