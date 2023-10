Mercato OM : « JE NE ME SENS PAS TRAHI PAR PABLO LONGORIA »

L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille Marcelino s’est de nouveau exprimé dans un média espagnol pour évoquer son départ de l’OM. Il affirme ne pas avoir été trahi par Pablo Longoria.

Dans une interview accordée à Cope, l’ancien entraineur de l’OM, Marcelino, assure ne pas en vouloir à son ancien président marseillais, Pablo Longoria, d’avoir conservé ses fonctions de président après avoir laissé entendre qu’il démissionnerait. « Je n’ai eu aucun problème en entrant le lendemain », explique le technicien espagnol. « Quand il me dit qu’il va partir, je n’ai rien fait. C’était une situation inédite. Je ne me sens pas trahi par Pablo, il m’a donné les explications, je le considère comme un ami et quand une personne prend une décision et puis la modifie, il y a sûrement une raison. »

🗣️ Marcelino García Toral, en @partidazocope 😳 « La semana pasada tuve una oferta de Arabia » 👉🏻 « Nunca puedes decir ‘de este agua no beberé' » ⚽️ « Siempre esperas una oferta donde prevalezca lo deportivo » 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/0CpmivTIph — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 16, 2023

Le FC Seville a contacté Marcelino

L’ancien coach de Valence a par ailleurs confié au média espagnol qu’il avait été sollicité depuis son départ de l’OM, notamment par le FC Séville, dont le poste d’entraîneur est libre depuis l’éviction de José Luis Mendilibar le 8 octobre.

« Il y a eu une conversation avec Séville, qui est un grand club, mais les conditions nécessaires pour ce nouveau projet n’ont pas été réunies. C’était pour une saison et la dernière autre fois, quand j’étais là-bas (en 2011(2012, NDLR), j’ai vu que les projets durables sont ceux qui ont une réalité. Rubiales (ancien président de la Fédération espagnole) ne m’a jamais proposé l’équipe espagnole. Mon agent a eu des conversations mais c’était avant la Coupe du monde (2022). Je n’ai jamais parlé avec Rubiales ou avec quelqu’un de la Fédération espagnole, » a ainsi déclaré l’ancien entraineur du club marseillais Marcelino.

