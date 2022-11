Mercato OM : « Je vois bien Gerson revenir ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré à Gerson, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines.

Le brésilien mourrait d’envie de rejouer sous la tunique rouge et noire de Flamengo, mais c’était sans compter sur la volonté des dirigeants olympiens de revenir sur leur investissement initial.

Après trois semaines de négociations, la direction marseillaise attendrait au moins vingt millions de la part des dirigeants de Flamengo pour laisser partir définitivement le joueur. Une somme dont le club brésilien ne dispose évidemment pas.

Avec des négociations au point mort, le joueur devrait rentrer sur Marseille ce mercredi et reprendre l’entraînement avec l’effectif olympien selon des informations de La Provence.

Seulement, après un feuilleton plein de rebondissements, que deviendra le joueur à Marseille ? Cherchera-t-il à se relancer ? Ou attendra-t-il le mercato estival pour partir ? Sourigna, intervenant dans l’émission Débat Foot Marseille, voit Gerson réussir en deuxième partie de saison.

« Je vois bien Gerson revenir. Il avait ce comportement de diva, il avait des problèmes en début de saison avec Tudor, on sait que son père était un peu trop présent… Le voir partir à West Ham ou à Séville, c’est quand même un léger regret parce qu’on connaît les qualités du joueur, il y a un goût d’inachevé, on l’a pas vraiment vu dans son vrai positionnement cette saison. Maintenant si il a la confiance de Tudor, on sait jamais peut-être qu’il peut revenir et briller. » Sourigna – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

« Il est au Brésil pour des raisons extra sportives. Gerson on l’a jamais entendu, on entend que son père, lui il ne parle pas. Ce qui serait intéressant c’est de connaître aussi sa volonté : est-ce qu’il veut rester au Brésil pour ses soucis extras-sportifs, donc il va peut-être essayer de faire une Thauvin quoi… C’est pas impossible, il veut peut-être absolument rentrer au Brésil et rester là-bas, ça va mettre un coup de pression à l’OM… On sait pas. » Sourigna – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

