Mercato OM: Joël Cantona aimerait une surprise sud américaine !

Hier dans Debat Foot Marseille, notre invité Joël Cantona à réclamé une surprise de la part de De Zerbi !

Invité de l’émission du FCM hier Joël Cantona a demandé au nouveau coach de l’Olympique de Marseille une surprise dans le recrutement. Officialisé samedi soir, Roberto De Zerbi va devoir reconstruire l’Olympique de Marseille, monsieur Cantona lui réclame un peu de folie, « Moi j’aimerais que De Zerbi nous fasse plaisir, je pense que ça se complète l’effectif doucement. On va avoir encore 2/3 jolies recrues pour le vrai projet de De Zerbi. J’aimerais qu’il soit complété par la Copa America je crois qu’ils ont les yeux grands ouverts. Mais 1 ou 2 (joueur) d’Amérique du Sud ou un Argentin, un Uruguayen un truc comme ça, les meilleurs. Peut-être pas les noms les plus ronflants mais les meilleurs. Je suis sûr qu’on peut avoir une surprise aussi venant de la Copa America sur 2 joueurs d’Amérique du Sud. Parce que ce sont des personnalités les Argentins, les Uruguayens. Ils ont de l’empreinte, ils ont un sourire dans un vestiaire, ce sont des compétiteurs ils ne lâchent rien. On l’a vu quand Heinze est venu ici, il a fait de bien à l’OM. L’exigence, de ce qu’a amené Heinze sur le terrain dans un vestiaire. Lucho, Sanchez, Heinze ils n’ont pas échoué. Ils ont monté d’un cran le niveau de l’Olympique de Marseille. » déclare Joël Cantona.

