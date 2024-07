OM : « ça peut être le titre de champion de France » pour Joël Cantona !

Lors de l’émission hebdomadaire du FCM, les consultants se sont exprimés sur le nouveau coach, Roberto De Zerbi. Joël Cantona est très ambitieux suite à l’officialisation de l’arrivée du tacticien italien.

Joël Cantona a sonné son avis sur De Zerbi. Il se montre assez confiant et espère que le coach réussira a apporté un titre tant attendu par l’OM et ses supporteurs. « Quand vous avez un Guardiola qui dit que c’est l’entraîneur le plus influent des 20 dernières années quand même Pep Guardiola. Donc ça c’est extraordinaire, ça peut être le titre de champion de France. Le Paris Saint-Germain, je pense qu’ils sont arrivés eux aussi à un cycle incertain. Je ne vais pas dire une fin de cycle, ce n’est pas possible parce qu’ils ont le Qatar derrière. Mais à un cycle incertain, c’est-à-dire, est-ce que des ambassadeurs exceptionnels comme un Neymar comme un Messi voire le français Mbappé aujourd’hui n’est plus là. Est-ce que ça sera une voie pour le club, celui qui voudra venir à nouveau, l’exceptionnel joueur ou les 2 exceptionnels joueurs ce n’est pas certain qu’ils puissent les recruter. Déjà il y en a de moins en moins et je ne pense pas que ça soit un grand effectif et une grande équipe du Paris Saint-Germain pour 24/25. Quand il y a un courant positif aujourd’hui on est plein d’enthousiasme, on est positif on est sur de bons rails. je me dis que c’est c’est une année très ambitieuse c’est pas Paris moi qui m’inquiète pour cette année Monaco, l’OM, Lyon… il y a une tendance, ils peuvent le prendre ce titre de champions de France » explique le consultant sur le plateau.

