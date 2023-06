Mercato OM : Julien Escudé décrypte la méthode Marcelino !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

A moins d’un coup de théâtre de dernière minute, le technicien espagnol Marcelino devrait être le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Sur les ondes de RMC, l’ancien joueur français Julien Escudé raconte son expérience avec l’ancien coach du FC Valence.

L’Olympique de Marseille pourrait officialiser dans les prochaines heures la signature du successeur d’Igor Tudor. L’ancien défenseur central Julien Escudé a évolué sous les ordres du probable futur coach de l’OM au FC Séville. Invité de « Rothen s’enflamme » ce mercredi sur RMC il a présenté la méthode Marcelino.

« C’est vrai que j’ai beaucoup apprécié Marcelino et sa vision du foot. C’est un gars très pointilleux sur la logistique, l’aspect physique des joueurs, l’aspect tactique. Il est très méticuleux. Ça m’avait un peu changé par rapport à mes coachs précédents. Il avait un temps d’avance par rapport aux entraîneurs que j’avais pu connaître. Il était pointilleux sur les séances d’entraînement, les phases de transition, le pressing, les mouvements au niveau du bloc équipe, les temps d’entraînement… Tout était très contrôlé. Sur l’aspect physique, on faisait beaucoup de renforcement pour pouvoir être au maximum compétitif sur les matchs », a ainsi détaillé Escudé sur RMC avant d’évoquer le relationnel de l’entraineur espagnol avec les joueurs .

A lire aussi : Mercato OM : ça se confirme pour un international marocain (une 1ère offre transmise ! )

Séville, il devait gérer des stars — Julien Escudé

« Il a évolué. C’est vrai que quand il est arrivé à Séville, ça a un peu été sa « difficulté ». Il avait entraîné des équipes de « moins gros calibre » et il arrivait à Séville au sein d’une équipe qui jouait la Ligue Europa, qui avait l’objectif de faire la Ligue des champions, avec des joueurs d’un certain caractère et d’un certain niveau. La gestion des hommes a été un peu sa difficulté au début. Il s’est ensuite aguerri, il m’a dit qu’il a beaucoup progressé sur ce point. A Séville, il devait gérer des stars, des internationaux comme Fred Kanouté »

A lire aussi : OM : Mauvaise nouvelle pour Vitinha !