Mercato OM : Kamara en stand by… direction la premier League fin août ?

Plusieurs joueurs marseillais pourraient quitter l’OM avant la fin du mercato estival. Duje Caleta Car, Dario Benedetto, Nemanja Radonjic ou encore Boubacar Kamara sont les noms les plus cités. Le minot n’a plus qu’un an de contrat et serait en attente, un départ vers la Premier League est espéré par la direction ?

Boubakar Kamara est utilisé par Jorge Sampaoli dans un rôle hybride de milieu de terrain / latéral droit. Alors que la direction semble ouverte à un départ, ce dernier serait hésitant et pourrait terminer son contrat en jouant une dernière saison avant de partir libre. Sauf si un club anglais accélère dans les derniers jours du mercato…

Il faudra que les agents de Kamara ouvrent la porte

Selon l’Equipe, Kamara a le profil et le contrat « pour attiser les convoitises, mais rien ne s’est encore débloqué pour l’instant : plusieurs clubs sont intéressés, mais l’entourage du joueur temporise. » La direction olympienne serait confiante dans ce dossier, et espère un dénouement avant la fin du mercato, d’autant que le marché anglais pourrait s’emballer dans les dernier jours. Le quotidien sportif précise que « Kamara est surveillé en Europe depuis plusieurs années, mais il faudra que ses agents ouvrent la porte. »

Sur le plateau de DFM, notre journaliste Mourad Aerts avait évoqué la situation contractuelle du minot, qui sera libre en 2022.

KAMARA IL A ÉTÉ TITULAIRE ET C’ÉTAIT TON MEILLEUR JOUEUR – MOURAD AERTS

« Boubacar Kamara se fait un peu défoncer en ce moment. C’est à dire qu’on dit qu’il est ingrat, qu’il vaut rien sans le club, qu’on a pas besoin de lui. Et puis arrêter de dire qu’il a été bon, moyen ou plus donc en fait il y a ce petit truc qui commence à grandir parce qu’on est dans une hype des nouveaux recrutements. On est très hypé par les nouveaux joueurs donc on se dit « En fait Kamara on s’en fou ». Et puis en plus de ça on ne se rend pas compte et on ne valorise pas assez que faire deux saisons comme Kamara l’a fait, à un poste qui n’est pas le sien de formation dans un contexte très compliqué à l’Olympique de Marseille, à 20 ans, très peu de joueurs l’ont fait. Mais nous par contre on va s’enflammer sur d’autres joueurs. Moi j’apprécie beaucoup Romain Perraud. Mais je ne suis pas sûr qu’il aurait réussi à l’OM. De toute manière il a signé en Angleterre. J’étais pour le fait qu’il vienne. Mais par contre quand quelqu’un est à l’OM, il faut comprendre comme c’est difficile d’être titulaire à l’OM. Kamara, il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur. Oui l’équipe était nulle, mais c’était ton meilleur joueur. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (01/08/2021)

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, notre invité Stéphane Sparagna s’était exprimé sur ce sujet. Selon l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a raison de ne pas prolonger son contrat pour attendre de partir libre.

POUR UN JOUEUR, C’EST PLUS INTÉRESSANT DE PARTIR LIBRE — SPARAGNA

A LIRE : Mercato OM : Le coup de pression de Longoria

« Ils sont rigolos mais ils ne le laissent pas partir à l’OM ! Soit tu prolonges soit tu pars mais pourquoi ils n’acceptent pas les 12M€? C’est pas beaucoup pour Kamara mais bon. Avec le marché actuel… Il y a eu le COVID, plein de trucs. Il n’a pas été en Equipe de France aussi. Est-ce que ça ne le pénalise pas? Lui, en tant que footballeur, non ! Mais l’OM en tant que valeur marchande, oui. C’est un jeune joueur, beaucoup de gros clubs européens sont derrières lui. Ils vont attendre qu’il soit en fin de contrat pour le prendre libre. Pour un joueur, c’est plus intéressant de partir libre. Financièrement, tu as la prime à la signature et le salaire qui est plus élevé parce qu’il n’y a pas de transfert à la différence d’un achat. Kamara, je comprends qu’il ne veuille pas prolonger. C’est sûr, ça ne plaît pas aux supporters ni au club mais son intérêt personnel c’est de partir libre. Ou alors l’OM le lâche à 12/15M€. Il vaut mieux prendre ça que rien la saison prochaine ! » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)