Mercato OM : Kamara est la priorité de ce club espagnol !

L’Olympique de Marseille va sans doute devoir se séparer de Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin prochain. Foot Mercato annonçait ce mercredi que le minot était prêt à prolonger son contrat afin de partir la saison prochaine s’il ne trouvait pas un point de chute avant… Le FC Séville semble déterminé à l’idée de le récupérer !

Ce mercato d’été est très animé du côté de l’Olympique de Marseille côté arrivées. Ces dernières heures, les départs s’emballent également avec notamment celui de Dario Benedetto vers Elche en prêt avec option d’achat mais aussi des offres concrètes qui seraient arrivés pour l’ailier serbe Nemanja Radonjic.

Le dossier le plus problématique côté départ est bien entendu celui de Boubacar Kamara. Le minot formé à l’Olympique de Marseille n’a plus qu’une seule saison de contrat et pourra donc partir libre… Chose que Pablo Longoria veut éviter à tout prix afin de récupérer quelques millions sur son transfert.

Kamara pour remplacer Jules Koundé en partance vers Chelsea?

Dans cette idée, Kamara ne serait pas contre le fait de prolonger d’un an afin de permettre à son club formateur de le vendre la saison prochaine. Il étudie également la possibilité de quitter l’OM dès cet été. Le FC Séville s’est positionné clairement sur le défenseur central de formation afin de palier le probable départ de Jules Koundé vers Chelsea. La direction espagnole réclamerait entre 60 et 70 millions d’euros pour laisser l’ancien bordelais filer.

Selon les informations du journal AS, le club andalou fait de Boubacar Kamara sa priorité à ce poste. Un club qui séduirait le minot puisqu’il souhaiterait évoluer dans un autre championnat et également jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il y retrouverait notamment son ancien coéquipier à l’Olympique de Marseille : Lucas Ocampos qui est l’un des attaquants titulaires du FC Séville.