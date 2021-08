OM : Le chèque que va prendre Longoria pour l’Europa League !

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour l’Europa League en toute fin de saison dernière. Outre le prestige de jouer une compétition européenne, le club recevra un chèque plus conséquent que les années précédentes !

Grâce aux arrivées d’Arek Milik et Pol Lirola, l’Olympique de Marseille a arraché une place qualificative pour l’Europa League en toute fin de saison. Le coach Jorge Sampaoli n’en faisait pas une nécessité mais après la crise traversée par le club au début de l’année 2021, cela sonne comme une immense victoire.

Quelques mois plus tard et après un mercato bien agité dans le sens des arrivées, Pablo Longoria a certainement profité du fait que l’Olympique de Marseille dispute l’Europa League afin de convaincre quelques joueurs de jouer sous les ordres de Jorge Sampaoli cette saison.

Bien moins que la Ligue des Champions, mais c’est toujours ça…

Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour le président marseillais ! En effet, il devrait percevoir un joli chèque pour la participation à la compétition selon La Provence. 3,63 millions d’euros seront versés à l’OM puis 210 000 euros à chaque fois que le club aura un point lors des phases de poules.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Deux nouveaux joueurs possibles partants ?

Avec ce calcul, l’OM devrait prendre 630 000 euros en cas de victoire. Si l’épopée de 2018 est réalisée une seconde fois, les Marseillais empocheront près de 4,6 millions d’euros en étant finalistes. L’histoire serait encore plus belle avec une victoire dans cette compétition ! Dans ce cas, le club prendrait 8,6 millions d’euros ! C’est bien moins qu’une participation en Ligue des Champions qui rapporte, seulement pour la participation, un chèque de 15,2 millions d’euros et 900 000 euros pour un point marqué… L’OM y a participé la saison dernière mais n’est pas parvenu à sortir de la phase de poules dans un groupe très difficile.

🔵 La répartition en phase de poules va dépendre des barrages et des éliminés de Ligue des champions #OM #TeamOMhttps://t.co/Zf1uFHUO8C — La Provence OM (@OMLaProvence) August 19, 2021

Si on me demande, je veux revivre des émotions et aller en Europe — Mourad Aerts

En mars dernier, notre journaliste Mourad Aerts était invité dans l’After sur RMC afin d’évoquer la possibilité de voir l’OM évoluer en Europa League. Ce dernier pense que c’est une bonne chose que l’équipe de Sampaoli y participe afin d’avoir des émotions !

« La seule compétition européenne qui fait rêver en France, c’est la Ligue des Champions. Aujourd’hui, si tu n’es pas dans cette compétition on est sur un constat d’échec, à part pour des clubs comme Lens et Metz qui luttent pour y aller et qui verraient cela d’un bon oeil. Personnellement, j’aimerais que l’OM se qualifie. Même l’Europa League, depuis que je suis supporter marseillais, j’ai connu trois salves d’émotions formidables en 1999, en 2004 et en 2018. Si on me demande, je veux revivre ça et y aller. J’espère que l’on sera en Europe la saison prochaine mais ça ne déclenche pas un gros élan d’enthousiasme aux supporters quand on leur dit : on va aller en Europa League ou en Conference League. » Mourad Aerts – Source : After Marseille (29/03/21)