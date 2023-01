Mercato OM : Konrad De La Fuente a fait son choix ?

De retour à l’OM après six mois décevant à l’Olympiakos, Konrad De La Fuente doit de nouveau se trouver une porte de sortie.

Prêté à l’Olympiakos ses six derniers mois, Konrad De La Fuente n’a pas convaincu le club grec de continuer avec lui. L’américain est de retour à l’OM et pourrait déjà repartir. Plusieurs équipes de Bundesliga s’intéressent à De La Fuente, comme le Hertha Berlin. Mais de son coté l’américain souhaite retourner en Espagne, là où il a été formé par le FC Barcelone. Ce retour de prêt non concluant de De La Fuente, est préoccupant pour l’OM. Tout comme celui de Pol Lirola qui pourrait quitter Elche.

Konrad pas intéressé par le Herta Berlin

Selon le média espagnol Relevo c’est en effet la tendance qui se dessine pour l’ex-grand espoir du Barça. De la Fuente souhaiterait en priorité retrouver l’Espagne. Le Rayo Vallecano et Valladolid seraient intéressés par son profil mais son arrivée dans l’un de ces deux clubs serait obligatoirement couplée à des départs préalables.

Toujours selon Relevo une flopée de clubs hors d’Espagne serait venue aux renseignements pour le récupérer en prêt : Augsburg, Stuttgart, Hoffenheim, Burnley, Norwich et l’AZ Alkmaar.

Malgré ses deux dernières années chaotiques, l’international américain semble toujours avoir une côte intéressante en Europe.

« Konrad ? Une situation particulière » Longoria

Interrogé avant la Coupe du Monde sur la situation de ces joueurs prêtés en situations d’échec, voici ce qu’avait répondu Pablo Longoria.

« Ce sont des actifs du club. On peut rentrer cas par cas. Il y a des joueurs qui ont des performances satisfaisantes comme Milik. Il y a d’autres joueurs avec moins de temps de jeu. Le prêt de Luis Henrique à Botafogo était de six mois mais il est extensible. Il sera à Botafogo dans les prochains douze mois. Pour Konrad, il y a une situation particulière à l’Olympiakos avec tous les changements de coach. Notre objectif comme club est de protéger les valeurs de tous ces joueurs car ce sont des actifs. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)