Mercato OM : Konrad De la Fuente file en Angleterre en prêt avec option d’achat?

Alors qu’il disposait de plusieurs pistes pour son mercato hiver, Konrad De la Fuente devrait filer en Angleterre pour le reste de la saison. L’Américain était prêté à l’Olympiakos depuis cet été.

L’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec Hull City pour le prêt de Konrad De la Fuente ! L’international américain était prêté à l’Olympiakos depuis le début de la saison mais devrait finalement rejoindre le club anglais en prêt avec option d’achat dont la somme n’a pas fuité. Selon les informations de Georgios Sideridis, l’OM et l’Olympiakos ont trouvé un accord pour la rupture du prêt.

🚨🔴Konrad de la Fuente leaves Olympiacos, as the Greek side came to an agreement with Marseille for the termination of his loan spell

De la Fuente has signed with #HullCity on loan with an option to buy clause#olympiacosfc #olympiquemarseille #om #DeadlineDayGR pic.twitter.com/TbkptWOTnX

