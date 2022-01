Mercato OM : La condition pour que Longoria laisse Milik partir !

Pisté par plusieurs clubs, Arek Milik pourrait se laisser tenter par un départ au mercato… Selon le journal As, Pablo Longoria pourrait laisser filer le Polonais à une seule condition.

L’Olympique de Marseille évolue étrangement mieux lorsqu’Arek Milik n’est pas sur le terrain. L’international polonais ne semble pas avoir sa place dans le système instauré par Jorge Sampaoli et a vu son temps de jeu baisser ces dernières semaines.

Longoria veut une OA obligatoire pour Milik?

Des clubs continuent d’observer sa situation… A l’instar de la Juventus qui le suit depuis la saison dernière et qui aimerait grandement le ramener en Serie A. Selon le journal AS, la seule solution pour que Pablo Longoria le laisse filer chez la Vieille Dame est que le club italien intègre une option d’achat obligatoire dans le deal.

Ces derniers jours, le jeune brésilien Kaio Jorge a été proposé à l’OM mais cette solution ne semble pas intéresser Pablo Longoria.

Milik est un grand professionnel, qui fait toujours les efforts – Florent Germain

« Il fait beaucoup d’appels. J’en réfère aussi à ce que disaient les deux joueurs de Cannet-Rocheville. Ils étaient surpris du nombre d’appels et de l’activité de Milik. C’est ce que j’essaye de dire depuis quelques semaines et quelques mois parce que parfois on retient beaucoup les statistiques, la finition… Vu du stade, on le voit énormément bouger, proposer et parfois un peu désespéré décrocher parce qu’il ne touche pas assez le ballon. Milik n’est peut-être pas à 100% mais dans l’état d’esprit je le trouve topissime. Grand professionnel, il fait toujours les efforts, il ne doit presque pas y avoir de débat. C’est vrai que sur certains matchs, l’OM a été un peu meilleur sans lui mais la question principale ça doit plus être « Comment être bon avec Milik ? » parce que tu ne peux pas dire il y a 6 mois « On espère que l’OM va garder son grand attaquant » et puis dire qu’il est mieux sur le banc 3 mois plus tard. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)