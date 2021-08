Mercato OM : La condition restante pour le départ de Benedetto au Betis ?

Alors que Dario Benedetto se rapproche un peu plus d’un départ au Betis Séville, l’Olympique de Marseille lui cherche toujours activement un remplaçant avant de le laisser partir.

Après avoir rejoint l’Olympique de Marseille à l’été 2019 en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros, Dario Benedetto disputait peut-être son dernier match sous les couleurs olympiennes, hier soir, face à Bordeaux. En effet, il est sur le point de rejoindre le Betis Séville en prêt avec option d’achat. Malgré une bonne préparation estivale, Dario Benedetto est conscient que Jorge Sampaoli ne lui offrira pas un temps de jeu suffisant cette saison. En effet, Arkadiusz Milik devrait logiquement reprendre sa place sur le terrain dès qu’il sera de retour de sa blessure. De plus, Jorge Sampaoli semblait avoir une préférence pour le profil de Cheikh Bamba Dieng. Le technicien argentin croit au potentiel de l’attaquant sénégalais. Toutefois, un ultime détail manque pour valider son prêt du côté de l’Espagne.

L’OM cherche le remplaçant de Benedetto

En effet, avant de valider le prêt avec option d’achat de Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille lui chercherait activement son remplaçant. Et depuis le début du mercato estival, plusieurs pistes sont évoqués par les différents médias. De son côté, Dario Benedetto a déjà accepté la proposition du Betis Séville. L’entraîneur du club espagnol, Manuel Pellegrini, lui promet une place de titulaire dans son effectif. Ces derniers jours, on apprenait du côté de l’Italie que l’OM était toujours à l’affût pour Giovanni Simeone. De son côté, Foot Mercato révélait que l’OM lorgnerait sur Alexander Sorloth et que des premiers contacts auraient été noués. Toutefois, RMC annonçait de son côté que Cristian Pavon pourrait être celui qui arriverait en cité phocéenne dans les prochains jours. Dès que Pablo Longoria trouvera son remplaçant, Dario Benedetto pourra donc être prêté avec option d’achat du côté de l’Espagne. En 70 apparitions sous la tunique olympienne, l’attaquant argentin aura inscrit 17 buts toutes compétitions confondues.

J’ESPÈRE POUVOIR ÊTRE ICI LA SAISON PROCHAINE — BENEDETTO

Après avoir inscrit son doublé face au Servette FC le 15 juillet, Dario Benedetto s’était exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant espérait rester du côté de Marseille cette saison. Toutefois, sauf retournement de situation, il va vraisemblablement rallier l’Espagne dans les jours à venir.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)